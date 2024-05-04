陸軍下士賭博1年8個月欠一屁股債 向長官自爆...軍法送辦

郭姓男子擔任陸軍機械化步兵下士期間，多次在寢室內用手機上多個賭博網站玩百家樂，沈迷下注卻賠到一屁股債，後來實在無法處理才主動告知營區長官，被依憲兵隊依軍法送辦；法院查，郭賭博長達1年8個月，敗壞營區風紀，但考量他犯後坦承，依在營區賭博罪判他2月，可上訴。

檢方查，郭男擔任陸軍機械化步兵單位下士期間，自2022年1月24日自2023年8月間，分別在營區內寢室或休假在外的住所時，用手機上網到「大老爺娛樂城」、「鉅城娛樂城」、「隆亨娛樂城」及「Q8娛樂城」等賭博網站下注。

檢方發現，郭男長期在多個賭博網站玩百家樂，並以現金和虛擬點數一比一匯率簽賭，但因常常手氣不佳賭輸，欠下大筆債務無法處理時，才主動向同單位的長官報告，隨後就被憲兵隊依法送辦、檢方起訴。

郭男在憲詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有陸軍第十軍團調查報告，相關賭博網會員資料、交易紀錄等可佐。法院認為，郭男密切時間內多次登入賭博網站賭博，是基於單一犯意，應為接續犯評價為一罪。