NBA／主帥與球員脫節、雙方失信任 洛城媒體揭漢姆下課內幕

湖人連兩年倒在金塊腳下，加上漢姆（Darvin Ham）執教調度也受到質疑，毫無意外，在球隊提前放暑假之初，迅速就做出了解雇的答案，同時據媒體後續報導，整個教練團都會解散。

由於漢姆4年合約中還剩兩年，湖人方面也將支付剩餘的1000萬美元薪資。

就在漢姆下課後，洛城媒體《Lakersdaily》進一步點出漢姆主政下出現的休息是內部問題，最重要的關鍵在於他與球員之間的脫節。

首輪第2戰被穆雷（Jamal Murray）絕殺後，戴維斯（Anthony Davis）曾表達了攻守兩端不知自己在幹嘛的疑問，結果漢姆不同意禁區大將的看法，只歸咎於輸球後的情緒和挫折感。

「當我看到漢姆的反應時，我就知道他完蛋了。他是一個自信的人，在沒有退路的情況下他的能力是受到質疑的，這永遠都不會有好結果，但你不說你的球星是情緒化的。」一個湖人消息人士說。

知情人士也透露，湖人休息室問題早已存在，除了詹姆斯（LeBron James）和戴維斯外，球隊一些主力球員都曾在不同階段打過替補，在湖人去年夏天敲定陣容名單後，漢姆顯然更信任新來的成員，當普林斯（Taurean Prince）取代八村壘（Rui Hachimura）擔任先發時，不少人是感到訝異的，他們只是疑惑為何實行數月之久的比賽計畫會在賽季之初就被拋開。

包括普林斯、里夫斯（Austin Reaves）和羅素（D'Angelo Russell）都曾經待在板凳席，受到重用的普林斯和瑞迪許（Cam Reddish）都沒能達到預期表現，這讓很多人對漢姆失去信心。

「一旦你失去休息室內部的信心，你就無法找回來了。」知情人士說。當球員與總教練之間的信任出現裂縫，這也導致漢姆在球季尾聲是找不到盟友的

一位西區球隊助理教練表示：「如果你擅長戰術，可能會缺乏一些溝通技巧；如果你善於溝通，或許還能彌補一些戰術端的不足。你不可能雙方面都做不好，而漢姆顯然在這兩方面都在掙扎。」

面臨詹姆斯最後的巔峰時代，湖人下一任主帥的目標預計會放在執教經驗更豐富的人選上，同時也要能獲得詹姆斯等球星的信任，人才稀缺之餘，勢必也要付出龐大的金額代價。

媒體《The Athletic》提到了一些可能的人選，像是布丹霍澤（Mike Budenholzer）、瑞迪克（JJ Redick），甚至是快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）；另外像是一些優秀的助理教練也值得關注，例如勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）、金塊助教艾德曼（David Adelman）、灰狼助教諾里（Micah Nori），或是塞爾蒂克助教李（Charlies Lee）。