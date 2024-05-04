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廣達股價高絕非偶然 董座林百里喊：我們不是暴發戶！

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）董事長林百里4日指出，廣達股價如此高，並不是突然才爆發，事實上現在大家看到的所有的成果，都是我們所有的幹部一步一腳印發展而來的，他強調，我們的生產一直都非常符合整個市場的需求，也因為如此才能打造如今的盛事，他也強調「我們不是暴發戶！」。

廣達為台系知名電子代工大廠，近日受惠AI題材帶動，也成為市場上炙手可熱的AI概念股之一，而集團即於今日迎來36週年紀念日暨「家庭日」，公司也特地找來7家人氣美食助陣，舉辦盛大的「美食嘉年華」、並斥資近千萬元來盛大籌備一系列的精彩活動，而廣達董事長林百里也攜手副董事長梁次震及雲達總座楊麒令、財務長楊俊烈、廣達執行副總經理黃健堂現身參與。

林百里指出，自己很開心廣達大家庭人越來越多，而未來廣達也一直要往上爬，他強調「這不是做夢」，如今的成果都是自己跟梁次震堅持到底的決心，廣達透過超前研發終於一砲而紅，成功關鍵就是要比別人「快」、更精準的行銷，絕對不能只會研發，行銷也很重要。

廣達36週年紀念活動，邀集團旗下上萬名員工齊聚，也找來7家人氣美食助陣，舉辦盛大的「美食嘉年華」、斥資近千萬元來籌備。林百里指出，他坦言，要實現營業額，重中之重就是要符合顧客所需，起初設這個廠的時候，一開始只設定要生產100萬，而現在已經超過很多倍了，光是去年就生產超過7千台電腦，這也是我們的「韌性」的一種實質發揮。

廣達經營團隊。記者吳康瑋／攝影
廣達經營團隊。記者吳康瑋／攝影

廣達 林百里

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