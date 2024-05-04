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年輕人絕不向爸媽說實際薪水？過來人全點頭：能創造和諧

聯合新聞網／ 綜合報導

出社會工作後，你會跟父母說實際的薪水數字嗎？一名網友分享，為了避免家裡向他拿錢，選擇隱滿自己的實際薪資，每月都少報2萬多元月薪。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「28歲不敢和父母說賺多少」為題，指出自己的薪水每月實領52375元，但他都跟父母說薪水只有3萬多，怕家裡會向他拿錢。不過他提到，爸媽沒什麼休閒娛樂，生活幾乎兩點一線，很少去外縣市玩，吃的也很精簡，沒有太多要用到錢的地方。

這名網友進一步指出，父母的月薪加起來大概15萬，他們認為戶頭只要留幾萬元就好，多數的錢應該拿去投資，雖然父母投資沒有虧錢，但他還是不想讓家裡知道實際的月薪，避免被拿去亂用。

貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛表示「平常裝窮就好，等父母真的需要幫忙再說，創造彼此和諧沒什麼不好」、「我拿獎金不管多少都不會告訴父母，薪水也是低報，這個年代不跟父母拿錢已經很好了」、「對於親人，該騙的還是要騙」、「不是所有人的父母都是好父母，大部分的父母只是以孝親費為由合法搶劫子女的強盜犯罷了」、「我也是！我都說基本月薪，然後在外租房，又在北部，真的沒什麼錢」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「我都老實講，因為我爸媽收入是我薪水10倍以上」、「報稅的時候不就知道了」、「其實投資的部分，你爸媽是對的，放一堆錢在銀行要幹嘛」、「你父母投資有賺，證明他們不是韭菜啊，那用你的錢幫你理財其實沒什麼關係吧」。

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