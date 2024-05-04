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影／高雄外籍移工宿舍酒後衝突 28歲打不過42歲...頭破血流

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區新莊仔路一處泰籍移工宿舍昨深夜發生打架事件，28歲的芃姓移工在2樓酒後和42歲的托姓男子起口角衝突，兩人各自回房後，芃男越想越氣，拿滅火器敲托男房門，托男反制出拳教訓，造成頭部當場鮮血直流，警方獲報趕抵，兩男雖是同鄉但互毆翻臉，互控傷害罪

警方指出，位於新莊仔路的泰籍移工宿舍，為合法仲介移工，主要從事建築相關工作；昨深夜10時40分許，移工芃姓男子和托姓男子在2樓宿舍喝酒，酒過三巡後，雙方起口角衝突。

兩人後來各自回房後，芃男怒氣難消，藉著酒意拿起滅火器猛敲托男房門，托不甘示弱走出房門，卯足全力出拳，結果芃男慘被修理，被打得頭破血流。

警方獲報趕抵現場，兩人已停止鬥毆，芃經救護員包紮治療，事後雙方不肯和解，互相提告對方傷害罪，警方依法受理。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄市左營區新莊仔路一處泰籍移工宿舍昨深夜發生打架事件，28歲的芃姓移工在2樓酒後和42歲的托姓男子起口角衝突互毆，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄市左營區新莊仔路一處泰籍移工宿舍昨深夜發生打架事件，28歲的芃姓移工在2樓酒後和42歲的托姓男子起口角衝突互毆，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄市左營區新莊仔路一處泰籍移工宿舍昨深夜發生打架事件，28歲的芃姓移工在2樓酒後和42歲的托姓男子起口角衝突互毆，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄市左營區新莊仔路一處泰籍移工宿舍昨深夜發生打架事件，28歲的芃姓移工在2樓酒後和42歲的托姓男子起口角衝突互毆，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄市左營區新莊仔路一處泰籍移工宿舍昨深夜發生打架事件，28歲的芃姓移工在2樓酒後和42歲的托姓男子起口角衝突互毆，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄市左營區新莊仔路一處泰籍移工宿舍昨深夜發生打架事件，28歲的芃姓移工在2樓酒後和42歲的托姓男子起口角衝突互毆，警方到場處理。記者石秀華／翻攝

傷害罪 宿舍 移工

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