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英格蘭狀態絕佳出線機率高 克羅埃西亞得自求多福

關之恆
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英格蘭球迷等了快30年才重返世足四強。 美聯社
英格蘭球迷等了快30年才重返世足四強。 美聯社

英格蘭球迷大唱特唱「（足球回家中）Football is coming home」以慶祝睽違三十年後再次進軍世界盃四強戰的同時，世人也終於平等地將鎂光燈也照給克羅埃西亞隊，讓原先實力即為巴爾幹半島上數一數二的後者，以鄭融被更多新球迷所認識。而究竟最終會是「足球祖國」英格蘭能繼續突入決賽，或是「格子軍團」克羅埃西亞能超越當年率隊勇奪世界盃季軍的傳奇球星蘇克（Davor Suker），更上層樓呢？

克羅埃西亞到此為止？

克羅埃西亞費盡千辛萬苦，連打2場PK大戰才晉級世足四強，但體力將成為對戰英格蘭最...
克羅埃西亞費盡千辛萬苦，連打2場PK大戰才晉級世足四強，但體力將成為對戰英格蘭最大隱憂。 美聯社

擁有出色陣容及穩定實力的克羅埃西亞隊，在克拉馬里奇（Andrej Kramaric）被調整到影子前鋒的位置後，原先於小組賽中常常連線中斷的中場群如莫德里奇（Luka Modric）及拉基提奇（Ivan Rakitic）等球員，總算能跟前場的曼祖基奇（Mario Mandzukic）再度串接上，也活絡了原已戰力十足的中軸線。

不過，隨著主力邊後衛維沙吉柯（Sime Vrsaljko）的掛免戰牌，老將喬爾盧卡（Vedran Corluka）將不意外地被推派出陣，成為對上英格蘭隊比賽時的先發人選。但5年前的喬爾盧卡，或許仍可倚靠過往在英超征戰時的經驗，來充當能「飯否」的老廉頗，但如今喬爾盧卡早已失去渾身所有速度及對抗能力，加上八強賽時，另一名邊後衛皮瓦里奇（Josip Pivaric）的表現也差強人意，兩條邊路防區要面對來自英格蘭隊邊路及邊後衛們的全場挑戰，除了自求多福，也許還得靠中場隊友們來協防支援，而進一步削弱中路戰力。

連續2場淘汰賽都打滿120分鐘及PK大戰的克羅埃西亞隊，全隊體力油箱還剩下多少存量？而對手又是上一輪輕鬆擊退瑞典，在賽末主動更換主力，調配戰力及體力的英格蘭隊，這個問號，將會被畫得又大又濃。

真正渴望勝利 難能可見的的英格蘭

這批英格蘭軍團真的不一樣，全隊充滿對勝利的渴望！ 美聯社
這批英格蘭軍團真的不一樣，全隊充滿對勝利的渴望！ 美聯社

當英格蘭隊主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）在2002年日韓世界盃八強戰的場上，因英格蘭中場休息前被巴西追平，而抱怨當時的教頭埃利克森（Sven-Goran Eriksson）領導無方時，可能萬萬沒想到16年後，他本人能親自突破「八強障礙」，帶領自己的國家隊挺進準決賽，進而有機會挑戰自1966年後第二度打入決賽。而幾乎徹底拋棄了上一世代的球員後，這批眼前的新世代們，包含只踢過英甲連英冠都沒踢過就直升英超的阿里（Deli Alli）、被屢次租借出隊的肯恩（Harry Kane）、曾長期混跡次級聯賽「大隻雞慢啼」的瓦爾迪（Jamie Vardy）、輾轉跑到葡萄牙踢球後才被發掘的戴爾（Eric Dier）等球員，的確展現同以往完全不同的專注力，及「為國家帶來勝利的真正渴望」。

四強戰前，英格蘭隊的隱憂是在前幾輪賽事中，讓主力中場亨德森（Jordan Henderson）承擔過多壓力，而產生了腹股溝的傷勢。如果亨德森能如同預期般恢復，配上一直保持健康的肯恩，還有目前在絕佳狀態上的皮克福德（Jordan Pickford），前中後三塊區域都能保有當今戰力之下，一支在歷史上難能可見、能全隊將士用命的英格蘭隊，是有較高機會擊敗疲憊不堪的克羅埃西亞隊的

英格蘭克羅埃西亞莫德里奇凱恩

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關之恆

英國伯恩茅斯大學運動管理碩士。曾為《GrooveWar》、《Tokka Culture》、《有物報告》撰稿。足跡已遍佈四大洲中四十餘國，同時擅長於繁雜資訊中抽絲剝繭，剖析職業運動及其深層社會意義。

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