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美國又對華為開刀！撤銷英特爾高通向華為供應晶片許可

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國政府傳出撤銷英特爾和高通能夠向中國電信設備製造商華為公司供應半導體的許可，進一步緊縮對華為的出口限制。路透
美國政府傳出撤銷英特爾和高通能夠向中國電信設備製造商華為公司供應半導體的許可，進一步緊縮對華為的出口限制。路透

知情人士透露，美國政府已經撤銷英特爾和高通能夠向中國電信設備製造商華為公司供應半導體的許可，進一步緊縮對華為的出口限制。

英國金融時報引述知情人士報導，美國商務部最新撤銷許可的舉動，影響美企對華為筆電和手機的晶片供應。

美國商務部已證實，已經「撤銷對華為出口的特定許可」，但沒有表明哪幾家美國公司受到影響。

商務部一位發言人說：「我們持續評估控管措施如何能最佳保護我們的國安與外交政策利益，考量持續變化中構成威脅的環境與技術局面。」「在這過程中，正如我們以往所做，我們有時候會撤銷出口許可。」

一名知情人士說，美國商務部先前已經告知會受到影響的美企，但沒有透露細節。

華盛頓當局已持續嚴格限制對華為銷售美國技術，但共和黨議員不斷敦促美國總統拜登對華為採取更嚴格措施，理由是國安官員認為，華為協助中國大陸政府在全世界從事網路間諜活動。華為否認這些說法。

此外，美國也對華為能夠在美方2022年實施全面性的出口管制措施後，還能開發出先進晶片的能力感到警戒。就在美國商務部長雷蒙多去年訪問中國之際，華為推出了Mate 60 Pro智慧手機，搭載了令專家驚訝的先進晶片。

美國參議院情報委員會共和黨籍副主席魯比歐（Marco Rubio）等人上月敦促雷蒙多撤銷對華為的出口許可，原因是此前有報導指華為採用英特爾的晶片製造筆電。議員們在信函中表示：「從這些趨勢可明顯看出，華為這家幾年前還在黑名單上的公司正捲土重來。」

當時信函公布後，英特爾表示「對於我們做生意往來企業的國家，公司完全遵守所有法律與監管規定。」華為上月推出的MateBook X Pro筆電是採用英特爾Core Ultra 9晶片。英特爾不願對商務部最新的行動置評。高通沒有立即回應置評請求。

消息出爐後，高通股價7日收盤下跌0.93%至每股180.15美元；英特爾也跌0.94%至每股30.68美元。

根據彭博資訊報導，高通不久前曾表示其華為業務已經很有限，而且很快就會萎縮殆盡。原先高通獲准向華為供應較舊款的4G聯網晶片，但被禁止銷售5G聯網晶片給華為。

彭博供應鏈分析顯示，華為不在高通的十大客戶之列。它也沒有出現在英特爾的大客戶名單中。

這一決定代表美國限制中國取得半導體技術的最新行動。拜登政府另外也在考慮對六家被懷疑向華為供應晶片的中國公司實施制裁。華為自2019年以來一直在美國的貿易限制名單上。

半導體 拜登 美國

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