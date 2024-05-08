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颱風？吳德榮：下周菲律賓海面有熱帶擾動發展跡象

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，下周一鋒面南下，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，注意小範圍劇烈天氣。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，下周一鋒面南下，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，注意小範圍劇烈天氣。本報資料照片

颱風了嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，部分模式模擬，下周菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展跡象，但不同模式模擬差異大；雖皆無侵台機率，對台灣附近鋒面，會造成不同的影響，下周二(14日)之後的天氣，需進一步觀察。

吳德榮指出， 今微弱鋒面快掠過，北海岸及東半部雲量略增、轉有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，山區午後有短暫陣雨的機率；北台氣溫略降。各地區氣溫：北部19至28度，中部21至33度，南部22至35度，東部19至31度。

吳德榮說，明日、周五(9、10日)大陸高壓挾乾空氣南下，各地轉晴朗穩定，南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，清晨「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫、北台局部平地降得最低，應注意。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六(11日) 高壓迴流，各地多雲時晴、氣溫漸升，午後山區有局部短暫陣雨的機率。下周日（12日）鋒面接近，大氣趨不穩定，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。下周一(13日)鋒面南下，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，注意小範圍「劇烈天氣」。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，部分模式模擬，下周菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展跡象，但不同模式模擬差異大。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，部分模式模擬，下周菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展跡象，但不同模式模擬差異大。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄。

吳德榮 氣溫 鋒面 颱風

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