【專家之眼】陸軍士督長被換 是精進士官制度失敗替罪羊

蔡政府任內諸多軍事訊息，包括提高國防經費、大買武器、兵役延長、潛艦國造、時不時洩出的小規模台美軍隊交流，乃至於最近部分美製武器系統可能在台聯合生產等，都塑造出蔡政府最挺國軍、國軍戰力越來越強形象。但，真的嗎？

理論上，軍隊戰力要強，至少要滿足軟硬體條件。硬體是有先進適合的武器裝備，軟體則包括士氣、人力資源與部隊制度等能配合做有效運用。近年因美國自身需要，主動賣武器與「指導」我建軍方向，前者先不管適合問題，至少政府做起來比以前容易，成為當前宣傳重點，但後者在美方少注意部分，成績如何，就避而不談了。

最近陸軍有多位士官督導長人事異動，其中原因仔細推敲，或許可以對蔡的國防政策用心程度一葉知秋：司令部原士督長李家緯未往參謀本部等高司單位任職，轉調步訓部兵器組教官，遺缺由在馬防部任職20年的士督長接任；此外，李的陸軍士督長室幕僚也緊急全數調整，4月26日通知，5月1日生效。

外傳相關異動起因是李對陸軍司令鍾樹明交辦的精進制度，未見起色。鍾司令雖未正面回應，但在隨後主持「強化士官制度政策指導座談」時，放的調子就在期勉新任士督長要持續推動精進士官制度，並提及陸軍迫切需要提升士官小部隊戰鬥、任務式指揮等能力，確保戰時能有效發揚部隊戰力，因此遵循國防部指導，推動精進士官制度等語；稍後新任士督長與士官幹部談話，也在共同研討精進士官制度的期程規劃，並表示，將分赴各單位巡迴座談，召集士官幹部共同研討，針對現行制度不足之處加以精進云云。

如果調職主因真與精進士官制度有關，證諸過去歷史，李恐怕是替罪羊，鍾司令也搞不定，國防部高層沒有眼光與用心才是問題關鍵。

會這樣說，是因為精進士官制度問題不在個人，而在整體制度。當初推此政策，主要是大陸來台的資深士官退伍後，補上來的士官質、量都出了問題。時任參謀總長劉和謙於1992年初指示研擬方案，年底由國防部頒布《精進士官制度實驗指導大綱》，欲釐清軍士官權責、激發士官主動性，但從1994年開始推動後，隔年就沒能進入計畫第二階段。此後軍方雖續提此詞，暗示還沒放棄，2001年監察院糾正報告卻直指該案並未改善部隊戰力，士官僅有操作武器的基礎能力；2008年國防部再推「士官評議委員會」，下放軍官部分權力，但2013年的洪仲丘事件，參與士官呈現出的素質，又給方案重重一擊。

當時外界多把焦點放在軍法審判移交司法機構的影響，鮮少注意國防部的改革草案裡，也有對士官制度提出改進方案。隨著大眾注意力轉移，改革作為也束之高閣，權力仍然回到軍官手裡。就算曾提高士官專業加給，並推動修正軍士官權責劃分指導原則，但如果有效，這次人事案後續就不用再研討精進制度的期程規劃了。

該案在30年間，有如鬼打牆般一直被提起，卻始終達不到預定目標的原因與解方，監察院、立法院、國防部，甚至一般軍人都提過建議，但上位者缺乏策略眼光、也從假裝重視到不重視，再加上大環境擠壓，耽誤了國軍改革。對此僅指出三點：

一、早在蔡政府上台前，就已提過對策。蔡所屬的新境界文教基金會，於2014年出版國防政策藍皮書第六號報告《新世代的軍人》，質疑過領導軍士官幹部經驗能力，並提出解方，但經歷八年完全執政，做到多少？該修的法修了沒？而在2020年蔡出席三軍士官新生聯合開學典禮，針對精進士官制度，還要求參謀總長領導三軍士督長進行整體規畫，近期提報。這是別人幫她準備的稿，唸完後有沒當回事？大家心知肚明。

二、軍士官幹部學養經驗不足，也與部隊缺員、任務繁重有關，而蔡執政期間，兩岸持續緊張，軍隊保持日常戰備都來不及了，士官自也沒時間強化專業訓練。賴上台後，兩岸關係恐怕會更壞，這對士官素質培養，勢必雪上加霜。

三、新總統賴清德公布國安人事時，說「國防二法通過後，軍政軍令已經二元化」，暴露出他與親近幕僚對國防事務不進入狀況，而新任文人國防部長顧立雄，外界對他期待甚殷，稱他了解軍務，又沒軍種包袱，他自己則表明上任後的目標，是加強國軍不對稱作戰與聯戰能力，同時讓國軍可以與國際合作。換句話說，根本沒考慮要解決士官制度面臨問題。但究竟是哪邊該先解決？真正了解軍務的人應能分清。

綜合言之，精進士官制度是為提升軍隊最重要骨幹—士官質量而生，但從90年代由國防部高層發動，屢提屢停，一直未成，既能知其重要性，又能明白解決問題不易，國軍已經耗費30年光陰了。此次人事異動，看不出加壓力給下層，可以有什麼新變化。而從新政府領導對國防事務的生疏，與外界不少拍馬風向，能期待國防部高層做魄力改革嗎？兵者乃國之大事、存亡之道，外界在悲觀之餘，仍不得不抱持一絲希望。