高雄某蛋餅店遭惡評誣告2罪 老闆「這動作」保住清白

高雄楠梓某蛋餅店Google評論區去年2月被吳姓顧客留言「員工到處惹事生非」，戴姓老闆致電吳男了解情況，吳事後提告老闆恐嚇罪以及公然侮辱罪，還說被陌生人在路上持續威脅超過100次，因此心生畏懼，不過，案經檢方偵訊處分為不起訴，戴男存有雙方通話錄影反控吳誣告罪，近日，橋頭地方法院判處吳6月徒刑。可上訴。

判決書中，吳否認有誣告戴男，並指當時戴在橋頭、左營、三民等區，在路上隨機找來陌生人持續威脅他超過100次，導致在驚恐下說法有濃縮，露講很多時間點和字句，直喊委屈「我真的是被害人！」

檢警查驗雙方電話紀錄，戴表示曾在去年2月8日下午撥打電話給吳，詢問是否網路留言「員工到處惹事生非」但話還沒說完，對方就掛上電話；戴說曾向員工確認，有無外面與人結怨起口角糾紛，因吳留言非屬實，之後傳訊給吳，要求他2天內刪文並公開道歉，不然會尋求法律途逕。

戴澄清，從未在電話中要吳「小心一點」、「後續對他不利」或以三字經字眼怒罵，也沒有提到他鬧場恐嚇員工及客人；戴在撥打吳電話過程錄影保存，且說根本不知道吳有無至店內消費過，也並不認識對方，而當天電話只有一通講到話，掛斷後撥打就再也沒有接通過。

合議庭審酌，吳稱戴電話打來時歇斯底里咆哮，還說要他死，找人弄死他，並辱罵三字經，並要對他後續不利，但他都沒去過店裡等，經比對戴存有的通話錄影內容，與吳說法大相逕庭，且當下戴有員工作證，目睹通話全程；戴前後供詞一致，吳則是前後不一，顯吳所稱為無稽之談。