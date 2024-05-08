標普500指數和道瓊繼續漲 晶片股結束連三漲

美股標普500指數周二連四日上漲，道瓊工業指數連五漲，創下2023年12月以來最長連漲紀錄。樂觀的企業財報提振了對經濟軟著陸的信心，但半導體股在諸多利空消息下回落。

標普500指數上漲6.96點，漲幅0.1%，報5,187.70點，達到4月中旬以來最高。道瓊工業指數小漲31.99點，漲幅不到0.1%，至38,884.26點。那斯達克綜合指數小跌16.69點，跌幅0.10%，報16,332.56點。

基準 10 年期美國公債殖利率周二走低，收在 4.46%。

大型科技股Alphabet和Meta Platforms分別上漲1.9%和0.6%，提振了大盤。蘋果股價上漲0.4%，該公司推出M4的新晶片，但新晶片被用於iPad Pro機型，而不是筆記本電腦。

費城半導體指數回落0.7%，結束三連漲。輝達（Nvidia）下跌1.7%，華爾街日報報導，蘋果投入AI領域之際，也將打造AI自研晶片。

另外，金融時報報導，美國政府吊銷了高通公司（Qualcomm）和英特爾（Intel）向華為出售半導體的許可，進一步收緊了對這家中國電信設備製造商的出口限制。高通和英特爾雙雙下跌0.9%。

市場對明尼亞波利聯邦準備銀行卡斯哈里談話反應冷淡，他表示，由於通膨進展停滯和房地產市場表現強勁，Fed可能今年內保持利率不變。

Natixis Investment Manager Solutions的投資組合策略師Garrett Melson表示，「在下周的重要數據公布前，市場基本處於這種停滯不前的狀態」。他指的是將於5月14日公布的生產者物價指數(PPI)和5月15日公布的消費者物價指數(CPI)。

他也說：「Fed放棄寬鬆傾向的門檻極高。」

標普500指數成份股中有425家已公佈業績，平均較預期高出8.9%。

迪士尼(Disney)股價大跌 9.5%，創下2022年11月以來最大跌幅，該公司串流媒體娛樂部門的意外出現獲利，但被傳統電視業務下滑和票房疲軟所抵銷。

Palantir Technologies大跌超過15%。這家數據分析公司周一盤後略為調高全年業績展望，但對這檔近一年飆漲兩倍的飆股而言，如此表現顯然不足以讓投資人滿意。

特斯拉(Tesla)下跌3.8%，因有數據顯示該公司4月賣出62,167輛中國製的電動車，比去年同期下降18%。