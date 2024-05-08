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台積電ADR追隨費半下跌1.2% 結束三連漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌1.2%，收在141.11美元，較台北交易溢價14.2%。費城半導體指數下跌0.7%，結束連三日漲勢。

美股標普500指數上漲6.96點，漲幅0.1%，報5,187.70點，達到4月中旬以來最高。道瓊工業指數小漲31.99點，漲幅不到0.1%，至38,884.26點。那斯達克綜合指數小跌16.69點，跌幅0.10%，報16,332.56點。

輝達（Nvidia）下跌1.7%，華爾街日報報導，蘋果投入AI領域之際，也將打造AI自研晶片。另外，金融時報報導，美國政府吊銷了高通公司（Qualcomm）和英特爾（Intel）向華為出售半導體的許可，進一步收緊了對這家中國電信設備製造商的出口限制。高通和英特爾雙雙下跌0.9%。

台灣加權股價指數周二上漲130.22點，收在20,653.53點。台積電漲1.8%，收在800元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 168.19 -0.95 151.00 11.38

中華電 CHT 124.87 +0.97 125.50 -0.50

台積電 TSM 913.69 -1.20 800.00 14.21

聯電 UMC 51.48 -2.09 51.60 -0.24

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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