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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

俄難再演驚奇 克國勝算大運彩世足膽大可拚讓和

張皓勛
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克羅埃西亞攻守紀律嚴明，俄羅斯這回恐難再創驚奇。 美聯社
克羅埃西亞攻守紀律嚴明，俄羅斯這回恐難再創驚奇。 美聯社

俄羅斯的地主驚奇之旅可能快告一個段落了，上一戰要不是西班牙中衛皮克毛躁手球鑄下大錯，他們很有可能早就已經打包回家，此役要上演驚奇有難度。

克羅埃西亞本屆表現穩定，三線上並無明顯弱點，4戰進8球失2球數據亮眼，特別是在中場有莫德里奇與拉基蒂奇兩位控場大師坐鎮下，有望掌握比賽節奏與場面。定位球防守會是克羅埃西亞的隱憂之一，他們上一戰開賽就率先因定位球掉球，打亂後續步調，此役面對身材高大的俄羅斯，雖然自己身材上不吃虧，仍要把位子卡好，避免再度失球的慘況發生。而鋒線上克羅埃西亞火力並不差，只要不先失球讓對方擺出鐵桶，破門機會依舊不小，是較有可能取勝的一方，但大炒對手不太可能。

俄羅斯中前場並無太多創造力，主要靠定位破門或由支典型前鋒接受長傳球，並沒有太多組織滲透。此戰面對陣型完整且紀律不錯的克羅埃西亞，要破門有難度，取勝更是不太可能，逼和機會有但也不是太高。

兩隊歷史上三次交鋒克羅埃西亞不曾吞敗，近一次交手則是以3：1獲勝，此役也還是有稍微較高的勝算。比數應該會落在1：0、2：1、2：0、1：1。克國不讓可期，大膽可拚讓和。大小球方面略看小球方向，2-3球更穩健一些，並可搭配俄羅斯無進球服用。

本場推薦：克羅埃西亞不讓勝/2-3球

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張皓勛

流著打棒球的血液，卻有著愛看足球的靈魂。現任足球王者雜誌、運動視界等平台作家，及SSU中區特派員。夢想是用文字記載汗水重量下的感人故事。勛雞的體育暢談天地

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