NBA／安比德狂砍季後賽新高50分 76人力壓尼克搶回一勝

前一戰在紐約慘遭逆轉苦吞2連敗的76人，雖然出現總教練諾斯（Nick Nurse）關鍵時刻喊暫停被無視的情況，但回到費城主場後，全隊仍重新調整心情，在安比德（Joel Embiid）狂砍生涯季後賽新高50分的帶領下，加上第三節團隊轟進9記三分球，76人下半場掌控局面，最終以125比114搶回一勝。

安比德過去季後賽單場最高是40分，今天在沒有退路的情況下，全場19投13中包含全隊最多5記三分球，外加21罰19中，攻下50分8籃板4助攻，33分出現在下半場，15分集中在第四節，可說是76人能夠甩開對手的關鍵。

根據統計，安比德是1996年以來季後賽面對尼克的球員所能拿到最高得分紀錄，當年喬丹（Michael Jordan）曾在第二輪對尼克的第3戰獨拿46分。

50-PIECE AND A WIN.



What a night for Joel Embiid 👏 pic.twitter.com/txJRggEXbe — NBA (@NBA) 2024年4月26日

馬克西（Tyrese Maxey）也補上25分7助攻4籃板，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）15分7籃板3助攻；76人全場砍進15記三分球，9顆出現在第四節，。除了命中率優於尼克外，76人一共獲得33次罰球機會，也比尼克多了14次。

前兩戰投籃命中率不到3成的布朗森（Jalen Brunson），此戰找回準星，27投13中攻下39分13助攻，據離季後賽最高得分還差2分，助攻數則是寫下生涯季後賽單場新高；哈特（Josh Hart）20分6籃板6助攻，阿努諾比（OG Anunoby）17分。