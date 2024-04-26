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英王宣布罹癌後鮮少露面！傳狀況逐漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。法新社
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。法新社

現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。美國《野獸日報》（The Daily Beast）報導，知情人士指出，查理的健康狀況逐漸惡化，白金漢宮定期更新葬禮計畫，且準備工作早在英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）下葬隔日即展開。

自從查理國王2月宣布罹癌以掩飾自己日益嚴重的病情以來，他就鮮少出現在公眾視野中，報導援引多位消息人士指出，查理的「狀況不好」。

一名與王室關係友好的消息人士說，「當然，他決心戰勝病情，他們正全力以赴。每個人都保持樂觀，但他的身體狀況確實很不好。比他們透露的還要糟。」

查理至今未透露罹患哪種癌症，僅說不是前列腺癌，而前列腺癌是最容易治癒的疾病之一。

為此，白金漢宮官員也正定期更新未來的王室喪禮計畫，又被稱為「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge），且在英國女王伊麗莎白二世2022年9月8日下葬後隔日遂展開規畫，並以女王的喪禮為基礎，以確保查理未來的喪禮更加順利。

軍方官員向野獸日報證實，梅奈橋行動正在定期更新，但強調這是標準程序，對此一事實進行任何解讀都是「荒謬的」。

一名參與王室喪禮策畫的高階官員表示，「當然，他們正在關注梅奈橋行動的各方各面。女王葬禮進行得很順利，設定很高的標準。這不是情緒用事，而是一份工作，一份非常嚴肅的工作，可以理解的是，沒人想當老鼠屎。」

癌症 英國女王

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