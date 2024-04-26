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MLB／大谷翔平4打數掛蛋吞2K 打擊王被貝茲超車

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平4打數繳白卷中斷連9場敲安，將打擊王讓給了隊友貝茲。 路透
大谷翔平4打數繳白卷中斷連9場敲安，將打擊王讓給了隊友貝茲。 路透

道奇隊今天以2：1擊敗國民隊，打線上貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）都敲雙安，大谷翔平卻中斷連9場敲安、連22場上壘，4打數繳白卷，也將打擊王讓給了貝茲。

道奇隊今天靠著山本由伸6局被敲4安、7K無失分的表現，加上赫南德茲（Teoscar Hernandez）在2局上的陽春砲取得領先，8局上則是弗里曼的二壘打敲回1分打點，讓8局下的掉分不影響比賽結果。

前兩場對國民手感火燙的大谷翔平今天突然降溫，前兩個打席面對年輕投手戈爾（MacKenzie Gore）都被三振，包含3局上二壘有人時，而5局上、一三壘有人的大好機會，卻是敲出雙殺打。

不過8局上大谷翔平在貝茲選到四壞保送並盜上二壘後，將一顆內角球敲成三壘方向飛球出局，未能再添加分數，今天3次得點圈打擊都掛蛋。

大谷翔平賽後打擊率下降到3成58，被隊友貝茲的3成74給超車，從打擊率榜第1掉到第3，安打數也掉到第2，長打率0.670掉到第2、OPS1.113掉到第3，不過14支二壘打、21支長打、73個壘打數還是大聯盟第1。

國民 大谷翔平 貝茲

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