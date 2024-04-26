主動提降職淡出職場…做再多心卻越累「升遷」沒意義！ 存股哥：預計36歲「半退休」

已經考慮很久了，槓桿哥近期要再去申請降職，其實去年就申請過一次了只是被擋沒有成功，職場就那樣，熱臉往往碰到冷屁股，做再多都是心累。

累的不是工作本身，而是要應付同事、主管，這比工作還要累人，服務業更慘，還要應付客人。如果在工作中無法實現自我價值，那升遷對我來說一點意義都沒有，我也不想眷戀這個職位。

我現在39K，往下降一級變最基層員工的話是35K，股息一個月平均抓37K，自媒體大約10K-20K，那這樣就算降級，一個月也至少有8萬塊的收入（註：包含股息），對我來說很夠了。

過個2-3年如果覺得還可以負擔，那我應該就會轉PT慢慢降低在職場的工作時間，希望可以在40歲前真正達到「退而不休」的生活型態，屆時我想去咖啡店打工，做自己想做的事。

會做這個決定是存股給我的勇氣，每個月源源不絕的現金流讓我擁有選擇的權利，想到未來不用再面對更多職場鳥事，客訴、管理、計畫以後都與我無關，心情都好了起來。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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