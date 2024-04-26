影／「桂林仔」上身？高雄婦一口氣領250萬 理由遭識破助警逮車手

72歲王姓老婦人在家中閒來無事，加入投資群組，被理財專員洗腦，聲稱有老師帶領可投資致富；王信以為真，到銀行一口氣領出250萬老本，行員發現王疑落入投資陷阱報警，警方勸阻後，和王將計就計持假鈔逮獲以「周處除三害」主角「桂林仔」當綽號的李姓車手。

新興警分局中正路派出所警方22日中午12時許，接獲轄區銀行通報指出，一名72歲王姓老婦人疑遭投資詐騙，有李姓理財專員打算和王約定在錦田路住家附近面交，請求警方協助。

警方趕抵銀行，詢問王婦，王告知日前加入Line股票投資群組，群組提供證券APP，佯稱會有老師報明牌帶領學員投資獲利，她加入時，對方告知需支付250萬元的儲值金，才可代為操作投資，她於是按照指示領錢後打算交給對方。

警方當場勸說王是投資陷阱，切勿上當受騙，王才恍然大悟，並和警方將計就計，請行員協助將假鈔捆鈔後，隔天和對方相約面交。

警方在王住家附近埋伏，待王將裝假鈔的紙袋交給李姓車手後（22歲），一舉上前將李逮捕。

李聲稱，加註台北市，因欠錢，在債主慫恿下當車手，由於喜歡周處除三害中主角「陳桂林」的角色，因此化名「桂林仔」和被害人面交時聯絡，已得手報酬3萬5000元；警詢後，被依違反洗錢防制法、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦，但獲交保候傳。