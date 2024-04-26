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水逆結束！水星順行「4星座」好運爆棚…抓緊機會、事業一飛衝天

聯合新聞網／ 綜合報導
水星結束25天的逆行後，在昨日恢復順行，將替4星座帶來滿滿好運。圖片來源／ingimage
水星結束25天的逆行後，在昨日恢復順行，將替4星座帶來滿滿好運。圖片來源／ingimage

4月水星逆行25天後，終於在昨（25）日恢復順行，也將替12星座帶來好運勢。塔羅牌老師艾菲爾指出，4月25日水星在牡羊座恢復順行，是個讓人期待的好消息，水星順行常被視為好運與機會的象徵，而牡羊座則以活力和行動力聞名。

艾菲爾於臉書發文分享，此次水星順行「4星座」將迎來滿滿好運，思緒會更加敏捷、行動更加果斷，溝通也將更清晰順暢，替他們帶來更多的機會和成功，是個讓人信心倍增、抓住機會的時刻。

1.牡羊座

水星逆行持續25天，終於轉為順行，這對牡羊座來說意味著雙重的好運。牡羊的思緒會變得清晰，表達能力更加流暢，在這個積極行動的時期，牡羊能鼓起勇氣去追求自己的目標，特別是在個人事業方面，可能會迎來突破性的進展，帶來更多的成功和成就感。趁這個時期，牡羊座可以多展現自己，把握機會、勇往直前。

2.獅子座

水星順行對獅子座而言，猶如一股清新春風，為他們注入更多的創意與自信。獅子會感受到內心的躍動，更有動力去追求自己的目標，並展現出更耀眼的個人魅力。這段時間是展現領導能力的絕佳時機，獅子將更有自信地站在舞台中央，為自己的理想和目標發聲。事業和社交圈中，他們也將取得更大的成就，吸引更多人的注目和認可。

3.射手座

對射手座而言，水星順行將會帶來一股新鮮的活力和無限的機會。這段時間可能會帶來一些挑戰，但也同時意味著更多的成長和發展機會，將會是拓展視野、探索未知領域的絕佳時機。射手可能會發現自己對新事物的接受度更高，願意嘗試各種新的學習和經驗。只要不害怕挑戰、勇敢面對，在這個過程中，射手將獲得更多的成長和成就感。

4.雙子座

水星順行將為雙子座帶來溝通技巧和社交能力上的額外加持，雙子會發現自己的口才更加出色，與人溝通更得心應手，人際關係也更加融洽。這段時間，雙子非常適合積極加強與他人的交流、擴展人際網絡，不僅有助於他們在工作上能更圓滑地處理事務，在生活中也將獲得更多的支持和幫助。無論是在工作場合或社交活動中，雙子都將展現出更迷人的一面，吸引更多人的注意和欣賞。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 水星逆行

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