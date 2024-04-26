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閃電列車又出現了！ 專家：這種對流系統實在不像春雨
「閃電列車又出現了」，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，這種對流系統實在不像春雨。
天氣風險公司表示，昨晚的強對流掃過高屏帶來短時強降雨、陣風，稍早台南也下了一大陣雨。隨著鋒前西南風增強影響，海上的對流仍然有移入陸地的趨勢，外島、西半部仍持續有陣雨或雷雨的機會，這兩天務必提防劇烈天氣。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說，今天白天期間，台灣仍位於鋒面前方西南風的環境內，且西南風的風速比昨天來得增強的趨勢。水氣依然相當多，迎風面的苗栗以南地區降雨還是會比較明顯，有陣雨或雷雨，並且有局部大雨或豪雨發生的可能性。
北部、東半部地區雖然受到的影響比較小，但吳聖宇表示，也還是會有短暫陣雨或雷雨的機會，也不能排除局部較大雨勢出現的可能性，同樣要小心留意。
今天晚間到明天，鋒面系統會逐漸接近並且來到台灣附近，不過，吳聖宇表示，推動這波鋒面的北風相當弱，南風到西南風還是比較強勢，因此從預報資料來看，降雨比較多的地方仍然是偏向中南部地區，持續會有短暫陣雨或雷雨，並且要留意局部較大雨勢發生的機會。
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