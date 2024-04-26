閃電列車又出現了！ 專家：這種對流系統實在不像春雨

「閃電列車又出現了」，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，這種對流系統實在不像春雨。

天氣風險公司表示，昨晚的強對流掃過高屏帶來短時強降雨、陣風，稍早台南也下了一大陣雨。隨著鋒前西南風增強影響，海上的對流仍然有移入陸地的趨勢，外島、西半部仍持續有陣雨或雷雨的機會，這兩天務必提防劇烈天氣。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說，今天白天期間，台灣仍位於鋒面前方西南風的環境內，且西南風的風速比昨天來得增強的趨勢。水氣依然相當多，迎風面的苗栗以南地區降雨還是會比較明顯，有陣雨或雷雨，並且有局部大雨或豪雨發生的可能性。

北部、東半部地區雖然受到的影響比較小，但吳聖宇表示，也還是會有短暫陣雨或雷雨的機會，也不能排除局部較大雨勢出現的可能性，同樣要小心留意。