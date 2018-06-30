udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

16強將交手 墨國隊長：內馬爾會誇大犯規

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
用LINE傳送

墨西哥隊長 美聯社
墨西哥隊長 美聯社
墨西哥16強戰將和巴西上演美洲內戰，墨西哥隊長瓜達多（Andres Guardado）在賽前記者會理所當然被問到怎樣看待巴西金童內馬爾（Neymar），瓜達多也不諱言，直指內馬爾被犯規時會誇張演出。

3場小組賽踢完，內馬爾已經被對手犯規17次，是所有球員中最高的，比第2名的葡萄牙天王C羅（Cristiano Ronaldo）還多出4次，不過這似乎不會讓接下來的交戰對象手下留情，至少，墨西哥不以為然。

瓜達多直言，「我們都知道內馬爾，不是我或球員們要去評論他，應該是裁判和官方才對，現在他們有VAR，他們應該去看他的踢法，而且要視為首要任務；因為大家都知道，內馬爾喜歡誇大犯規動作，他喜歡一直倒地。」

墨西哥小組賽團隊共被吹36次犯規，在全數32支隊伍排行22名，次數不算頻繁；在對上內馬爾之前，瓜達多再次強調，「我重述一次，這是他的踢法，能夠評論他並做出判決的只有官方，不是我們。」

墨西哥和巴西都是世界盃元老，不過兩隊前4次在世界盃交手，墨西哥從來沒贏過，其中包含上屆小組賽，雙方以0：0握手言和。

瓜達多仍信心喊話，「我們以前也從沒在世界盃踢贏德國，但這次卻辦到了，我們是來這裡創造歷史的，我們會讓一切變得可能，因為我們都知道，當比賽開始後，不是數據在踢球。」

世足巴西內馬爾墨西哥

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top