16強將交手 墨國隊長：內馬爾會誇大犯規

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-30 10:20 用LINE傳送

墨西哥隊長 美聯社 墨西哥 16強戰將和巴西 上演美洲內戰，墨西哥隊長瓜達多（Andres Guardado）在賽前記者會理所當然被問到怎樣看待巴西金童內馬爾 （Neymar），瓜達多也不諱言，直指內馬爾被犯規時會誇張演出。

3場小組賽踢完，內馬爾已經被對手犯規17次，是所有球員中最高的，比第2名的葡萄牙天王C羅（Cristiano Ronaldo）還多出4次，不過這似乎不會讓接下來的交戰對象手下留情，至少，墨西哥不以為然。

瓜達多直言，「我們都知道內馬爾，不是我或球員們要去評論他，應該是裁判和官方才對，現在他們有VAR，他們應該去看他的踢法，而且要視為首要任務；因為大家都知道，內馬爾喜歡誇大犯規動作，他喜歡一直倒地。」

墨西哥小組賽團隊共被吹36次犯規，在全數32支隊伍排行22名，次數不算頻繁；在對上內馬爾之前，瓜達多再次強調，「我重述一次，這是他的踢法，能夠評論他並做出判決的只有官方，不是我們。」

墨西哥和巴西都是世界盃元老，不過兩隊前4次在世界盃交手，墨西哥從來沒贏過，其中包含上屆小組賽，雙方以0：0握手言和。

瓜達多仍信心喊話，「我們以前也從沒在世界盃踢贏德國，但這次卻辦到了，我們是來這裡創造歷史的，我們會讓一切變得可能，因為我們都知道，當比賽開始後，不是數據在踢球。」