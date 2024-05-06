【專家之眼】跨大西洋的競爭？阿根廷總統與左翼西班牙

經濟合作暨發展組織(OECD)的報告指出，阿根廷的年度通膨將在250%之譜；而其經濟萎縮程度，2.3%也高於早前預測。目前，阿根廷的人均GDP，大抵接近OECD平均值一半高；於過去幾年間，OECD也允諾待到各類指標均達水準以上之時，便會接納阿根廷成為正式會員國。

根據OECD的報告內容，顯示：「高通膨與財政緊縮，將會導致阿根廷的今年產出，下降；但因為改革所發生的作用，於2025年時該國經濟將恢復正成長。」

是耶？非耶？但主持財經電視出身的阿根廷總統，米雷伊（Javier Milei），已獲選為時代雜誌（TIME），年度最具影響力的世界百位領導人之一。米雷伊總統，不僅經常語出驚人；更主張美元化和讓通膨預期心理，走休克式的震盪療法！

米雷伊總統所進行的休克式療法，民眾必須做好充足的心理準備；新政府採取緊縮政策，包括部會重整、解雇技術職工、降低地方補助跟披索幣值的劇貶。

總之，有OECD的指導跟強有力的政策背書，各界都熱切期盼能出現21世紀的柴契爾夫人跟雷根總統。但不幸的是，一度在2022年間，風光上任的英國女首相，伊麗莎白•特拉斯 (Liz Truss)，卻在就任的第43天，就倉促下台。

一如英、阿兩國之間的福克蘭群島戰役，西班牙與英國的領土矛盾，地中海出口的直布羅陀，長年仍未解。無獨有偶，就在本月中米雷伊總統將應敗選的西班牙在野黨之邀，民聲黨（Vox），成立十年的極右政黨，到西班牙做私人拜訪。

尤有甚者，米雷伊積極挺身對抗和批駁左派政黨所信奉的民主社會主義，而成為保守路線的國際級偶像；他就任的頭4個月，就面對連番的勞工街頭抗議。又抓著西班牙執政黨一陣棒打，並宣稱西班牙總理，桑傑士（Pedro Sanchez），帶給人民的只有「貧困和死亡」，更危及西班牙跟歐洲的團結。

瞬間即讓米雷伊總統成為了，西方極右陣營裡的當家紅牌。至於他與他的異國盟友，極右的西班牙民聲黨，都是此番川普三度選舉的支持者、反同志運動和拒絕相信，新冠病毒只是來自蝙蝠等的傳播路徑，所自然發生。

反觀，此際面對妻子涉嫌關說、索賄疑雲的西班牙總理，桑傑士，則已經得到聯合政府成員的支持，決定執政到底並積極領軍，參與歐盟議會的選舉工作。

就在西班牙總理桑傑士宣布要繼續留任的第一時間，立即得到了巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)和委內瑞拉等南美洲國家的發聲支持！

面對俄烏戰爭的慘烈與美國年底大選的膠著迷離，即使是跨越半個地球之遙的天主教國家，政治人物彼此間的情誼與政黨立場，於此刻都變得是彌足珍貴！畢竟，強權已然自顧不暇的國際情勢，頻頻出招和胡亂做切割竟成了常態；弱國也只能昂首迎對啊。

在一波波施壓和利益威逼之下，團結力量大，再自然不過的人情與事理了。