【專家之眼】社會福利不過是代罪羊，禍首是無良政府

相當多的台灣人以為，福利國家不適合台灣，他們擔心自己會因此吃虧（被窮人佔了便宜），會拖垮國家財政、擔心台灣沒有錢，擔心助長懶惰，其實，都誤解了福利國家。

一、政府把沒錢當理由而反對福利國，事實上，台灣並不貧窮，問題在患不均。根據各種統計，台灣已經說得上富裕國家。財經網站Insider Monkey以2023年「人均GDP」及「購買力平價」（PPP）為計算基礎，台灣以人均7萬3344美元名列全世界最富裕國家的第12名，超越荷蘭、奧地利、德國、瑞典、澳洲。根據另一統計：安聯全球財富報告 (Allianz Global Wealth Report 2023)，2022年，平均每個台灣人擁有的淨金融資產(net financial assets)高達480萬新台幣，位列全球第五。因此，要說台灣沒錢，是說不通的。

事實上，台灣不是沒錢，而是浪費、花錯地方、賦稅不公：該課的稅不課，不該課的稅卻課稅；不該減免的稅減免，該減免的卻不減免；不該花的花，該花的偏不花；錯誤、無效以及低效的軟硬體一大堆、任由有錢人逃漏稅卻對中產和窮人苛扣的要命。

二、說社會福利是在養懶漢，這是抹黑。怎麼判斷社會福利有沒有養懶漢？很簡單，就看勞動參與率(Labour force participation rate)高低。如果真的養了懶漢，那麼，勞動參與率一定比較低。根據OECD在2023年所公佈的最新資料，勞動參與率最高的國家為瑞典，勞參率高達89.3%，我們知道，瑞典以高社會福利聞名全球，德國的勞動參與率也有84.2％，而德國也是一個福利國家。

相反的，反對社會福利的英國、美國，她們的勞參率分別是81.9%、78.1％。至於台灣呢？根據勞動部的統計，只有59.24%(2024年3月)。我們知道，雖然英國、美國污名社會福利，但是，英美的社會福利還是比台灣要好。上面的一連串數據說明了什麼？福利越好，工作的人越多，像瑞典、德國；而幾乎沒有福利的台灣，勞動參與率最低。因此，社會福利不是在養懶漢，相反的，是在促進就業，這就是鐵一般的事實。

三、說社會福利是劫富濟貧，這又是污衊。以為社會福利只有救貧，那是誤解了。每一個人都可能失業，即使是大老闆也可能破產，因此，所有人都可能用上失業津貼；每一個人都會有孩子，不是只有窮人，因此廣大的中產階層也需要育兒津貼；每一個人也都會老，不是只有窮人，因此廣大的中產階層也需要足夠的養老金；每一個人都會生病，不是只有窮人，因此，廣大的中產階層也需要便宜且便利的醫療服務；每一個人都需要上學，不是只有有錢人，因此，廣大的中產階層也需要負擔得起的學費，…...。因此，誤以為社會福利只是救貧，那是窄化了社會福利這個概念，既不是事實，也是對社會福利本質的誤解。社會福利就好像是正義，不是只有有錢人才有資格享受正義，正義屬於每一個人。

四、以為高福利必然是高稅收：對於這個問題，我已經寫過一篇文章，以事實反駁了。這裡不贅述，有興趣的讀者請參看《英國德國大PK：輕稅福利好，憑什麼？》(https://udn.com/news/story/6812/7932174)一文。

一個政府做不到福利國家，若不是自己的管理能力出了問題因而需要一頭代罪羊，就是居心叵測。