立院公聽會討論健保點值 衛福部揭健保費恐需調這麼多

健保點值保障爭議未解，立委王育敏、蘇清泉及國民黨團提案，點值分別應保障0.95及1元，立法院社福及衛環委員會今舉行「全民健康保險醫療給付費用總額之現況與展望」公聽會，聽取專家學者意見。消基會董事長吳榮達說，健保支出不斷增加，須全面檢討支付標準及項目，含預防醫學、兒科加成等應由公務預算支應，不應再由健保支出，否則提升再高的健保費率都不足以支應。

衛福部前部長陳時中日前提出，「總額瘦身」概念，將部份項目移出總額，減少醫療資源浪費，吳榮達認同此一概念，並說「不瘦身，救不了健保」，可是當初健保擴大支出，就是在陳時中任內及現任部長薛瑞元所行的決策。

依衛福部今提出書面報告，據衛福部針對公聽會提出書面報告，除分析支出上限制及目標值優缺點外，並首度試算保障健保點值0.95及1元，明年健保費率將調升至6.09%及6.4%。

若以今年健保點值保障0.95元估算，影響金額為705億元，並以現行健保費率5.17%計算，財務缺口達69億元，在維持安全準備金一個月前提下，明年健保費率需調升至6.09%，以健保署健保費公式計算，有一定雇主的勞工投保金額為5.3萬計算，一家四口每月健保費將從3288元增至3873元，每月約增加583元。

今年保障健保點值以1元估算，影響金額1155億元，將有559億元財務缺口，明年健保費率需調升至6.4%，一家四口每月健保費會增至4070元，較現行增加782元。但依目前「健保法」規定，健保費率上限為6％，此兩方案費率均超過6%，須修法通過才有可能調升。

吳榮達說，「衛福部書面報告，完全沒有抓到核心重點」，提升費率無法解決健保支出問題，必須針對支出項目整體檢討，如以往內、外、婦、兒、急診醫師人力五大皆空的時代，由醫事司編列公務預算補助，但近期護理師人力流失，卻是從健保編列預算給予津貼獎勵，如此健保總額又怎會夠用，因此必須整體檢討。

另如治療C肝患者，健保署編列大筆預算，無庸置疑，這是為了搶救人命，但當多數病患都接受治療後，為了找出現有的少數病人，健保署編列健保預算獎勵醫療院所尋找病人，或是次世代基因定序（NGS）篩檢也由健保支出，如此只會加重健保負擔；且健保署去年又縮編違規稽查單位，且醫療院所浮報、虛報健保費用10萬元以下，不移送檢調偵辦，這是變相鼓勵醫療院所違規申報。

「健保財務陷入困境，政府責任最大。」今出席公聽會的督保盟發言人滕西華說，健保財務3大問題，包括「支付制度改革停滯」、「對於收入面的漠視」及「被強行灌食的健保」，強行增加健保許多支出的就是政府，甚至連健保署的行政費用，一度都想要從健保總額支應，被主計總處反對，或是代謝症候群防治計畫等預防性方案都不應由健保總額支出。

滕西華表示，健保財務困境，政府應負70%責任，「今天公聽會若只是聚焦保障點值，這公聽會可以不用開了」，應針對目前健保所遇到的困境通盤檢討，不是只重視補點值、設置最低點值的問題。

滕西華說，依健保署統計，地區醫院、區域醫院及醫學中心的每位醫師，每年申報健保點數超過1300萬點，幫醫院收取多少健保經費，但醫院經營者有把這些收入幫醫護人員加薪嗎？

吳榮達說，健保費率上調，不僅是一般民眾增加保費負擔，企業雇者的健保費支出更需大幅增加，屆時所有費用一定會轉嫁到商品價格，造成物價全面上漲，通貨膨脹更為嚴重，將會是全民受害，健保支出瘦身刻不容緩。