本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（3日）大漲，為兩個多月來最佳表現，美國關鍵就業數字低於預期，重燃今年降息的希望，容易受到利率走勢牽動的科技股和半導體股領軍大漲，台積電ADR大漲3.9%。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

就業數據降溫重燃降息希望 美科技股衝鋒...台積電 ADR 漲3.9%

就業降溫，加上蘋果公司財報激勵，道瓊工業指數上周五勁揚450點，標普500指數和那斯達克綜合指數分別大漲1.3%和2%。有美股恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）降到一個多月來最低。一周下來，那斯達克和道指漲幅均在1%以上，標普也漲0.5%。

費城半導體指數上周五大漲2.4%，台積電（2330）ADR和輝達（NVIDIA）分別大漲3.9%和3.5%，台積電ADR較台北交易股價溢價17.5%。

蘋果大漲6%，創一年多來最大漲幅，公司上季營收優於預期，預測本季營收將重返成長；此外 ，蘋果董事會通過實施美國企業史上最大、規模達1,100億美元的庫藏股計畫。

就業數據公布後，市場將Fed首度降息的預期從11月提前至9月，並反映今年會降息兩次。

美債價格勁揚，對利率敏感的美國2年期公債殖利率下跌7個基點至4.81％，10年期公債殖利率報4.498%，一周來下滑超過16個基點，是去年12月中以來最大周線跌幅。

日官方干預日圓？葉倫說是「謠傳」

美國財政部長葉倫承認日圓匯率急劇波動，但她拒絕證實日本政府是否進場干預。

葉倫周六在亞利桑那州梅薩發表演講後對記者說，「我不會評論他們是否干預了，我認為那是謠言。」

上周日本當局似乎兩次進場支撐日圓。其中一次是在日圓34年來首次跌破1美元兌160日圓之後，另一次是在聯準會（Fed）鮑爾表示升息不太可能是聯儲會的下一次利率行動之後。

日圓兌美元上周勁升3.3%至153.05，周一開盤變動不大報 153.00。

以色列關閉通往加薩的人道通道，留意油價波動

以色列周日關閉通往加薩的人道通道，因為哈馬斯從拉法發射火箭彈襲擊，造成7人受傷。有關停火談判進展尚不明確，目前哈馬斯官員以及中情局局長伯恩斯均前往卡達進行協商。

中東方面的媒體報導，哈瑪斯據傳將在近期內宣布同意最新的停火和釋放人質協議提案，儘管以色列總理內唐亞胡已堅稱，不會因為協議而結束戰爭。若消息屬實，可能牽動未來國際油市發展。

因中東地緣政治風險出現緩和跡象，布蘭特原油期貨上周五下跌0.9%，報每桶82.96美元，過去一周重挫逾7%。

「股神」巴菲特怎麼說蘋果？

巴菲特表示，蘋果是波克夏公司（Berkshire Hathaway）比美國運通和可口可樂更好的持股，並表示，儘管上季大砍蘋果持股13%，蘋果仍將是波克夏最大投資。這波售股後讓波克夏持有的現金達到創紀錄的 1,890 億美元。被問到是否會加碼投資中國大陸和香港時，巴菲特表示波克夏的主要投資仍將集中在美國。

今年波克夏股東會最明顯不同之處是，少了去年11月去世的前副董事長孟格，改由巴菲特欽點的接班人、掌理非保險事業的副董事長亞伯（Greg Abel），及執掌保險事業的副董事長詹恩（Ajit Jain）坐在巴菲特身旁。

習近平飛抵歐洲訪問

習近平周日飛達法國，開始他的歐洲之行。法國總統馬克宏在接受《星期日論壇報》訪問中表示，歐洲希望在與中國的經濟關係中有更多的互惠，以保障自身經濟安全。

他說：「我呼籲"現代化"，因為中國現在在許多領域產能過剩，並向歐洲大量出口。」