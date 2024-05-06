今、周三鋒面快閃 吳德榮：這天清晨大降溫

今天及周三有兩波鋒面快閃，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，這兩波鋒面影響輕微，但周四、五(9、10日)大陸高壓挾乾空氣南下，清晨「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，北台局部平地降得很低，民眾應注意。

吳德榮指出，今日微弱鋒面掠過北部海面，影響輕微，大台北、東半部雲量略增、偶有局部短暫小雨，其他地區多雲時晴。各地區氣溫：北部23至32度，中部22至34度，南部22至35度，東部21至32度。明日西半部多雲時晴，東半部偶有局部陣雨。

吳德榮指出，周三另一微弱鋒面快速南下，結構鬆散、影響時間亦很短，北部及東半部再轉有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有短暫陣雨的機率；氣溫略降。

吳德榮說，周四、五大陸高壓挾乾空氣南下，各地轉晴朗穩定，南部山區午後有短暫陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，清晨「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，北台局部平地降得很低，應注意。

中央氣象署指出，周三、周四東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼，北台灣低溫20度左右，其他地區早晚亦涼，低溫約21至23度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六(11日)雲量稍增，氣溫略升；下周日（12日）鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有短暫陣雨的機率，應持續觀察模式調整。