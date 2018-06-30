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不怕死亡半區 比利時教頭：不能只想走容易的路

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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比利時教頭馬丁尼茲。 美聯社
比利時教頭馬丁尼茲。 美聯社
比利時在「英超內戰」中擊敗英格蘭，登上小組第一的他們反而落在擁有巴西、阿根廷、法國、烏拉圭等強權所在的「死亡半區」，在外界為他們惋惜的同時，總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）卻說：「世界盃要成功，不能只想走容易的路。」

比利時在小組賽最後一戰前就確定晉級，也未積極搶勝，先發名單做出9人調動，「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）沒有上場，最終靠著亞努扎依（Adnan Januzaj）的遠射以1：0擊敗英格蘭，小組賽以三戰全勝的9分積分晉級。

雖然落入強權林立的籤表半部，馬丁尼茲仍正面的說：「要在世界盃取得成功，重點不是去對上大家都認為能夠輕鬆擊敗的對手，我不認為只想走容易的路在世界盃能行得通。」

馬丁尼茲的想法來在2年前的歐洲盃，比利時當時所在的籤表也無傳統大咖，德國、義大利、法國、西班牙、英格蘭都集中在另一邊，但比利時最終仍在8強賽以1：3敗給威爾斯。

比利時擊敗英格蘭雖然因此要面對較困難的對手，但展現出運動家精神獲得外媒稱讚，馬丁尼茲也希望能建立起球隊的團結氣勢，踢出比2014世界盃、2016歐洲盃更好的成績，這兩屆國際賽比利時都在八強止步。

馬丁尼茲不打算回答有關巴西擋在晉級之路上的問題，他強調目前重點仍是16強對上日本的比賽，以及讓球員享受比賽，「這是對上世界強隊的好機會，我想我們已經準備好了。」

世足比利時

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