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貨櫃運價飆 四大航線全漲…SCFI指數周線上揚近一成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，運價連四周上揚。 聯合報系資料庫
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出爐，運價連四周上揚。 聯合報系資料庫

中國大陸地區的歐洲貨櫃運價期貨指數連續兩日上揚，本周最新出爐運價全面飆漲，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,300美元，較前一期狂漲329美元，周漲幅16.7%；推升上海集裝箱出口（SCFI）運價指數周漲幅9.7%。國內的貨櫃輪長榮（2603）、陽明海運（2609）都認為，紅海危機的影響比預期還長，船舶供過於求的結構已經扭轉成為供、需失衡。

長榮海運分析，船舶供給數目變化，只是影響全球貨櫃輪市場供、需變化其中一個因素，還有各種因素要一起考量，全球經濟變化、貨櫃供應、碼頭作業等，這也是為什麼紅海事件擴散到已直接影響船舶的供給。

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（26）日出爐，運價連四周上揚，運價指數上漲171.09點、至1,940.63點，周漲幅9.7%，四大主要航線全面上漲。

遠東到歐洲運價每TEU達2,300美元，較前一期上漲329美元，周漲幅16.7%；遠東到地中海運價每TEU達3,235美元，較前一期上漲187美元，漲幅6.1%。

不只是歐洲線上漲，北美線的漲幅也蠻大，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3,602美元，較前一期上漲427美元，漲幅13.4%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達4,661美元，較前一期上漲590美元，漲幅達14.5%。

長榮海運進一步分析，國際貨幣基金（IMF）上修今年全球經濟成長預測，理由是美國和一些新興市場表現強勁，預估2024和2025年全球實質國內生產毛額（GDP）成長率為3.2%，全球經濟展望正向發展。

陽明海運指出，根據經濟合作與發展組織（OECD） 最新發布的「全球經濟展望」報告，估計2024年全球經濟成長率為2.9%，將今年經濟增長率上調至2.9%，並預估美國經濟展望好轉，抵消歐元區成長減弱，2025年的經濟則維持在3%。

陽明海運也不諱言的指出，農曆春節後亞洲出口需求逐漸回升，但整體貨量需求成長仍不明朗，全球性國際政治經濟局勢不穩，再加上以色列伊朗情勢緊張迫使船舶繞道而行，造船船舶周轉天數拉長，受紅海危機因素干擾，市場船舶供給吃緊。

以色列伊朗情勢緊張，不再只是紅海危機問題而已，對於全球貨櫃輪的供給衝擊時間將再拉長，紅海危機無解、巴拿馬缺水問題未解，已經將全球市場船舶供需失衡缺口吃掉，影響時間已經從短期拉長到中期往第3季遞延，只要需求一出籠，價格恐怕再度向上攀升。

長榮海運 陽明海運

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