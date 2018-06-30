PK大戰比資歷 阿根廷最佳、英格蘭最差

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-30 07:20 用LINE傳送

阿根廷門將阿馬尼（Franco Armani） 在主教練訓練下，正加緊練習擋球。 美聯社

世界盃賽程進入淘汰賽後，各隊迎接可能上演的PK大戰加緊練兵，英格蘭從3月就開始練習點球、研擬對策，而西班牙據傳已經排好5位主罰球員順序，由心理素質沉穩的老將席爾瓦（David Silva）擔綱第1點。

16強賽事今晚開踢，每場比賽都必須分出勝負，正規90分鐘和傷停補時結束後若仍是平局，先進行30分鐘加時，如果還是無法分出高下，就將進入張力十足的PK大戰，兩隊各進行5點12碼球。

世界盃自1978年引進PK大戰後，共26場比賽戰到PK決勝，在本屆16強隊伍中以阿根廷的過往PK戰績最佳，5次踢到PK大戰贏下4場，唯一敗績是在2006年輸給更擅長PK大戰的德國（4場PK全勝），巴西4場PK大戰贏得3場居次，而最畏懼PK大戰的球隊恐怕要屬英格蘭，3度戰到PK全敗。

今晚10時就要登場的阿根廷，將與法國一爭8強門票，昨天的練習日上就被捕捉到3名門將阿馬尼（Franco Armani）、卡巴列羅（Willy Caballero）和古茲曼（Nahuel Guzman），在幾位隨隊到俄羅斯的年輕球員操刀點球之下，加緊練習擋球。

西班牙在小組賽表現欠佳，勉強收下1勝2和還能站上分組第一，在16強遭遇實力較弱的俄羅斯；據西班牙媒體報導，總教練耶羅（Fernando Hierro）已決定5點罰踢順序，由席爾瓦扛下第1點，接下來依序是科斯塔（Diego Costa）、伊斯柯（Isco）、布斯克茨（Sergio Busquets）和 伊涅斯塔（Andres Iniesta）。

還不曾在PK大戰贏過的英格蘭，總教練紹斯蓋特（Gareth Southgate）聲稱全隊從3月就開始練習12碼球、推敲策略，「我們已經做了各種不同的研究和個人練習，接下來還會有注意更多細節，現在才要開始練習就太晚了。」

紹斯蓋特曾在1996年歐洲國家盃4強面對德國時，於第6點踢丟12碼球，導致英格蘭落敗，當被問到他是否從自身經驗中有所收穫時，他說：「當然，我已經想了超過20年了。」他表示，「點球無關運氣、無關機會，而是在壓力之下的技術展現，那是可以透過努力加強的個人技術。」