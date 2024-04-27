仁寶集團掠奪元年普達開第一槍！宣布併購英國小通路商
仁寶（2324）集團董事長許勝雄才宣布2024年是掠奪年，將大舉併購，26日集團旗下工業電腦公司普達系統就開第一槍，宣布以150萬英鎊，相當於新台幣6000萬元併購英國POS系統整合商Varlink股權，5月起將合併認列營收，該英國通路商年營收1.5億元，業界推算普達2025年營收有望挑戰10億元。
仁寶2022年宣布已4.09億元取得普達（6599）65%股權，正式將這家POS公司納入集團麾下，仁寶表示藉此切入品牌POS市場，由於普達主力市場在歐洲，也跟仁寶有所互補，而仁寶2024年初尾牙時也宣布將加速轉型，為追求掠奪式成長，併購計畫也將展開，集團2～3年會有2～3件併購案，外界沒意料的是，普達竟然跑第一。
仁寶2022年從飛捷手中收購普達後，普達當年營收7.66億元，比2021年衰退21%，2023年營收6.93億元，更比2022年衰退9.5%，連續兩年業績下滑，創公司掛盤以來新低，也讓仁寶併購普達至今尚未展現效益。
不過，2023年普達首季營收已經恢復正成長2成，公司表示，以全自有資金收購Varlink後，將能擴張歐洲及英國零售等終端市占率，由於Varlink為英國通路商，將與普達自有品牌POS產生互補效益，協助強化普達通路銷售力，而Varlink也能借重普達產品提供到市場。
值得注意的是，2009年成立的普達要併購2005年成立的Varlink，而Varlink主要客戶除知名手持資料收集器大廠Zebra的產品外，也代理安卓POS品牌SUNMI，台灣POS業者鴻翼科技（Datavan）也跟Varlink密切合作，在普達收購成功後，未來合作關係是否持續仍待觀察。
根據網路資料顯示，Varlink是一家小型POS通路商，年營收500萬美元，相當新台幣1.5億元，獲利41萬英鎊，相當新台幣獲利1600萬元，員工人數29人。
普達預計5月起將可納入Varlink營收，以普達今年第一季營收成長2成推算全年業績成長性，加上Varlink年營收1.5億元貢獻，則普達年營收有機會朝10億元邁進。
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