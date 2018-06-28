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日本戰波蘭不敢大意：世足沒有比賽是簡單的

中央社 東京28日綜合外電報導
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日本在看完南韓隊踢走德國隊後明白，「世界盃沒有任何一場比賽是簡單的」。 美聯社
日本在看完南韓隊踢走德國隊後明白，「世界盃沒有任何一場比賽是簡單的」。 美聯社

世足日本隊今天晚間出賽波蘭隊，只要踢和就能晉級。雖然波蘭隊已確定出局，但日本隊仍不敢大意，球員在看完南韓隊踢走德國隊後明白，「世界盃沒有任何一場比賽是簡單的」。

日本朝日新聞報導，日本隊晚間將出戰波蘭隊，只要能贏球或踢和，就能進入睽違2屆的世足賽淘汰賽。

報導指出，日本隊愈來愈呈現出整體感。年齡和位置不同的球員，也會邊交談邊跑步。

日本隊過去雖然沒有在世足賽跟波蘭交手過，但跟歐洲球隊比賽的戰績為2勝3敗3和；而且日本隊23人中，17人有在歐洲踢球的經驗，跟波蘭隊中的球員有許多對戰經驗，也很容易掌握球員特性。

日本隊球員香川真司曾和波蘭陣中球員一起踢球，他說：「會和隊友說明對手的習慣，對手也有弱點，我們將從那裡突破。」

波蘭隊因為在小組賽2連敗，已經確定無法晉級淘汰賽。

雖然這場比賽看似有許多對日本有利的因素，但仍不可大意。27日看了南韓隊對德國隊的比賽，日本隊球員乾貴士說：「世界盃沒有任何一場比賽是簡單的。」

另一位日本隊球員長友佑都說，大家必須明白，日本隊還沒有贏過一場11人對11人的比賽。日本隊首場出賽哥倫比亞隊，哥倫比亞隊球員在開賽3分鐘就領到紅牌退場，造成哥倫比亞隊以10人迎戰日本隊11人，日本隊最後獲勝。

如果日本隊今晚輸球，將視塞內加爾隊與哥倫比亞隊的比賽結果而定，日本隊有可能無法晉級。對此，長友說，已不去考慮一場比賽的結果，而是希望贏球後以分組第一進入淘汰賽；如果能夠這樣的話，對球隊來說將會充滿自信。

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