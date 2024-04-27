早被列警示戶 台南女為愛同日匯款2次險遭詐騙

台南30多歲陳姓女子2個月前在網路交友軟體上認識1名男網友，開口向她借45萬元，昨上午赴東區裕農路上銀行匯款，因匯款帳戶已被列警示帳戶，警方到場阻詐，未料下午她又到崇德路另銀行要匯53萬元到另帳戶，警方據報後再三勸說，告知這是常見交友詐騙，她才打消匯款念頭。

市警一分局東門派出所昨上午11時許接獲轄內銀行通報，稱有名女子疑似遭詐騙，需警方前往協助查證。經員警林柏伸到場了解，陳女指男網友代為幫忙介紹裝潢公司，對方表示，如要裝潢施作工程則需先匯頭期款45萬元。

當下陳女信以為真，趕到銀行打算匯款，幸經行員機警查知，對方匯款帳戶已被列警示帳戶，報警處理。林到場提醒，目前社會上各式各樣的詐騙手法後，她也取消匯款。

未料，文化派出所下午近3時許也接獲另家銀行行員通報，指有女子疑似遭詐騙，欲臨櫃匯款53萬元。警員陳建勳、黃思琪到場了解，陳女自稱匯款是因要償還積欠朋友的債務，經員警詢問下發現她說詞反覆，察覺有異。

經員警查證，陳女先前匯款帳戶已遭警示，無法順利匯款，如今又到另銀行欲匯款至另一個帳戶，事有蹊蹺，經警方苦苦勸說下，陳女才道出其原委。