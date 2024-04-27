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早被列警示戶 台南女為愛同日匯款2次險遭詐騙

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南30多歲陳姓女子2個月前在網路交友軟體上認識1名男網友，開口向她借45萬元，昨上午赴東區裕農路上銀行匯款，因匯款帳戶已被列警示帳戶，警方到場阻詐，未料下午她又到崇德路另銀行要匯53萬元到另帳戶，警方據報後再三勸說，告知這是常見交友詐騙，她才打消匯款念頭。

市警一分局東門派出所昨上午11時許接獲轄內銀行通報，稱有名女子疑似遭詐騙，需警方前往協助查證。經員警林柏伸到場了解，陳女指男網友代為幫忙介紹裝潢公司，對方表示，如要裝潢施作工程則需先匯頭期款45萬元。

當下陳女信以為真，趕到銀行打算匯款，幸經行員機警查知，對方匯款帳戶已被列警示帳戶，報警處理。林到場提醒，目前社會上各式各樣的詐騙手法後，她也取消匯款。

未料，文化派出所下午近3時許也接獲另家銀行行員通報，指有女子疑似遭詐騙，欲臨櫃匯款53萬元。警員陳建勳、黃思琪到場了解，陳女自稱匯款是因要償還積欠朋友的債務，經員警詢問下發現她說詞反覆，察覺有異。

經員警查證，陳女先前匯款帳戶已遭警示，無法順利匯款，如今又到另銀行欲匯款至另一個帳戶，事有蹊蹺，經警方苦苦勸說下，陳女才道出其原委。

陳女表示，2個月前在交友軟體pairs認識男網友，雙方尚未謀面，近日對方欲商借53萬，並提供帳戶要她至銀行匯款。經警方告知此為常見交友詐騙，她才恍然大悟，打消匯款的念頭。

警方調查，陳女2個月前在交友軟體pairs認識男網友，對方開口向她借錢，並提供帳戶供她匯款，唯該帳戶已被列警示帳戶，經行員報警，員警到場成功阻詐。圖／讀者提供
警方調查，陳女2個月前在交友軟體pairs認識男網友，對方開口向她借錢，並提供帳戶供她匯款，唯該帳戶已被列警示帳戶，經行員報警，員警到場成功阻詐。圖／讀者提供
陳女同一天先到銀行匯款帳戶已遭警示，無法順利匯款，如今又到另銀行欲匯款至另一個帳戶，警方察覺事有蹊蹺，經勸說後她才道出其原委。圖／讀者提供
陳女同一天先到銀行匯款帳戶已遭警示，無法順利匯款，如今又到另銀行欲匯款至另一個帳戶，警方察覺事有蹊蹺，經勸說後她才道出其原委。圖／讀者提供

交友軟體 詐騙

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