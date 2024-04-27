詐騙成國安問題 劍青檢改批行政部門怠惰 籲速修科偵法

詐騙猖獗居高不下，檢方案件暴增且疲於奔命，基層檢察官組成的「劍青檢改」與最高檢察署及經濟刑法學會共同在台北舉辦打詐實務研討會，針對虛擬貨幣、人頭門號、網路廣告等詐騙工具，現場檢察官批判金管會、數發部、通傳會等部門行政效能不彰，甚至怠惰，要求強化各項監理，增修法院組織法及科技偵查法制。

「劍青檢改」前日才發聲明砲轟金管會對虛擬貨幣管理完全失能，猶如陷入無政府狀態，昨天北檢又以涉嫌詐欺、洗錢罪，起訴台灣前三大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰等人，顯見詐騙問題嚴重，已是國安問題。

研討會上，劍青檢改檢察官林達直言，人頭帳戶、電信門號濫發，第三方支付和虛擬貨幣管理失能，行政管理怠惰，宛如無政府狀態，都丟給檢警事後追緝，才是詐騙始終無法減少的主因。

他指出，檢警工作負擔太大，陷入惡性循環，即使破獲詐騙機房，也因M化車缺乏法制導致無罪，GPS被法院宣告違法也已7年還是沒有進展，現場檢察官呼籲要求強化各項監理，增修法院組織法及科技偵查法制。

北檢蕭永昌檢察官提出北檢、新北檢和桃檢的數據，這五年來詐欺案件量都從1萬多件暴增到4萬多件，增長超過四倍，亟需增加檢察輔佐人力，呼籲增修法院組織法，讓檢察官助理法制化。

面對第一線打詐的困難，南投地檢張姿倩檢察官指出，當前詐騙集團善用「偽基站」，就是M化車的類似品，被大量用來竊取電信資訊再發送簡訊或釣魚連結，面對詐騙集團不斷提升的科技手段，檢警卻沒有同等的武器，呼籲今年一定要立法通過。

對於詐團近來使用虛擬貨幣逃避追查，檢察官姜長志批評金管會只想刑事入罪，不思行政完整配套，根本是推卸責任，直接提出具體的分級管理方法。北檢檢察官洪敏超也要求從商業登記、稅籍登記入手，必須將個人幣商加以明確定義，明確納入管理。

研討會現場討論熱烈，立委吳宗憲、黃國昌、郭國文和鍾佳濱都肯定檢察官在第一線打詐的專業，對於檢察官助理的法制化也表達支持。吳宗憲和黃國昌還特別強調科技偵查法制的重要，希望從刑事訴訟法和通訊保障監察法同步增修，黃國昌並直言為何行政院為何拖延修法版本不送出，希望執政黨積極面對。

郭國文和鍾佳濱兩位委員則針對虛擬貨幣詐騙問題，表達贊同劍青檢改提出的先完善行政管理的主張。郭國文委員表示，虛擬貨幣上，他也主張「廣度管理」比「深度管理」更重要，很認同劍青檢改主張的分級管理，與其只針對高門檻的少數20幾家業者納管，應該擴大納入更多的業者和參與者，讓整個市場更有秩序。鍾佳濱委員也針對金流和資訊流提出防制洗錢的觀點，表示將會盡力推動打詐法案。