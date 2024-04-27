大陸國安部公布辦案程序規定 學者：落實全民抓間諜

大陸國家安全部26日公布《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，這是大陸國安部首次公布執法辦案程序的規定，將於今年7月1日起施行。學者指出，這兩項規定不但落實全民抓間諜的國安工作，也加強對海外華人的言行控制。

根據中央人民廣播電台報導，國家安全部相關負責人表示，各級國家安全機關未來將認真貫徹落實兩個部門的規章，「我們始終堅持公正文明執法，自覺主動接受社會監督，確保每一起案件都經得起法律、人民和歷史的檢驗。」

中國獨立政治學者陳道銀告訴自由亞洲電台記者，從正面角度來看，這兩項規定讓國安執法有法可依，但他留意到《國家安全機關行政執法程序規定》第9條，名列國家安全機關有權要求不同民間組織落實反間諜安全防範工作，通過回訪檢查等方式，開展防範指導。

陳道銀指出，「這項規定改變以往國安不涉民間組織的慣例，此次立法擴大國安權力，讓國安單位能深入社會各階層，做實全民抓間諜，國家安全機構無形當中擴權，擴大對政治、經濟、社會、文化各類事務的干預，讓整個社會方方面面都能感受到國家安全機關的存在。」

根據自由亞洲電台報導，流亡的中國人權律師吳紹平分析，「雖然兩部規定只是大陸國家安全部的部門法律，但現在中國所有事都和國安有關，國安部變相把部門權力擴大至全國。」

《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》中並將違法地點範圍擴大，將中國公民的海外言行納入管轄範圍，等於把權力觸角伸向海外華人，吳紹平表示，「中國公民如果到其他國家，發表抨擊中共的言論，曝光中共的醜聞或中共認為的秘密，這個公民假如某一天回到中國，國安就可以抓他。」