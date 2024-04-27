快訊

公幼混齡教學家長別焦慮 楷模園所讓孩子出任務成長

員工爆料「列車長規避酒測還上車執勤」！高鐵：已提報懲處

這次可愛！台灣寶可夢中心連3周出新品 7款毛絨玩具、它還能披肩上抱抱

大陸國安部公布辦案程序規定 學者：落實全民抓間諜

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家安全部26日公布《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，這是大陸國安部首次公布執法辦案程序的規定。（圖／取自央視）
大陸國家安全部26日公布《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，這是大陸國安部首次公布執法辦案程序的規定。（圖／取自央視）

大陸國家安全部26日公布《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，這是大陸國安部首次公布執法辦案程序的規定，將於今年7月1日起施行。學者指出，這兩項規定不但落實全民抓間諜的國安工作，也加強對海外華人的言行控制。

根據中央人民廣播電台報導，國家安全部相關負責人表示，各級國家安全機關未來將認真貫徹落實兩個部門的規章，「我們始終堅持公正文明執法，自覺主動接受社會監督，確保每一起案件都經得起法律、人民和歷史的檢驗。」

中國獨立政治學者陳道銀告訴自由亞洲電台記者，從正面角度來看，這兩項規定讓國安執法有法可依，但他留意到《國家安全機關行政執法程序規定》第9條，名列國家安全機關有權要求不同民間組織落實反間諜安全防範工作，通過回訪檢查等方式，開展防範指導。

陳道銀指出，「這項規定改變以往國安不涉民間組織的慣例，此次立法擴大國安權力，讓國安單位能深入社會各階層，做實全民抓間諜，國家安全機構無形當中擴權，擴大對政治、經濟、社會、文化各類事務的干預，讓整個社會方方面面都能感受到國家安全機關的存在。」

根據自由亞洲電台報導，流亡的中國人權律師吳紹平分析，「雖然兩部規定只是大陸國家安全部的部門法律，但現在中國所有事都和國安有關，國安部變相把部門權力擴大至全國。」

《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》中並將違法地點範圍擴大，將中國公民的海外言行納入管轄範圍，等於把權力觸角伸向海外華人，吳紹平表示，「中國公民如果到其他國家，發表抨擊中共的言論，曝光中共的醜聞或中共認為的秘密，這個公民假如某一天回到中國，國安就可以抓他。」

中共 國安 間諜

延伸閱讀

17藍委訪陸 傅崐萁：和平破冰

京元電出售陸廠 、加碼台灣 退出大陸半導體製造業務

能克服分歧？王毅稱中美關係止跌 布林肯強調外交「面對面」

血汗司法官過勞引關注 法務部：放寬檢察官辦案管考

相關新聞

丫丫返陸滿周年…陸選定大熊貓「雲川」、「鑫寶」赴美

大陸國家林草局27日發布，中國野生動物保護協會近日與美國聖地牙哥動物園簽署大熊貓保護合作協議，將選擇一對大熊貓前往美國聖...

大陸國安部公布辦案程序規定 學者：落實全民抓間諜

大陸國家安全部26日公布《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，這是大陸國安部首次公布執...

香江風情／五一長假 陸客湧港

五月將臨，對香港來說五月意味著又一個長假期到臨，不過這回不是香港的長假，不會是香港人又一次「北上春運」，而是大陸的「黃金...

北大教授24小時顧失智母引爆網友共鳴 折射大陸4千萬失能長照困境

北京大學教授胡泳成為24小時照護者，照顧患有阿茲海默症母親的文章近日洗版，文中描述照顧老人的艱辛戳中了很多家庭的隱憂，引...

「東郊到家」按摩 女技師竟「摸下體」色誘男客人「加鐘」

中國專門提供按摩推拿服務的平台「東郊到家」近日積極準備上市，但卻再度傳出「涉黃」問題。江蘇一名男客人投訴，他使用東郊到家...

神18、神17「天宮」會師拍全家福 6人將共同生活5天

中國天宮空間站，80後航天員乘組來了！25日晚8時59分，搭載神舟十八號載人飛船的運載火箭在酒泉衛星發射中心成功發射。2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。