世足先發陣式曝光？ 英格蘭教頭怨自家媒體扯後腿

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-23 11:36 用LINE傳送

雖然英龍助教搞烏龍，疑似讓先發名單提前曝光，不過全隊仍不守影響輕鬆練球。 美聯社

英格蘭隊助理教練霍蘭（Steve Holland）手中對折了兩次的A4紙，疑似意外曝光下一戰面對巴拿馬的先發陣式。 截圖自推特

英格蘭 隊助理教練霍蘭（Steve Holland）手中對折了兩次的A4紙，疑似意外曝光下一戰面對巴拿馬的先發陣式，他今天為此向全隊道歉；至於這份名單是否真為下一戰的先發陣容？總教練紹斯蓋特（Gareth Southgate）並未承認，但他也對公布這張照片的媒體頗有怨言，「我們的媒體應該要判斷這是否對球隊會有幫助。」

這起意外發生在周四的訓練日上，霍蘭站在場邊帶領訓練，攝影記者拍下他的身影，手中的紙張放大後可清楚看見先發陣式，而英國媒體也紛紛報導哪幾名球員將在次役遭到替換。

英格蘭後衛沃克（Kyle Walker）受訪時提到，霍蘭已在訓練前向全隊道歉，「他向我們道歉，他說這是他20年來第一次搞砸，但我們都笑了，因為他的吹判技術也不怎樣。」他表示全隊不受影響，也因為此事而笑鬧了一番。

沃克不對這份先發陣式多做評論，他說：「我們還不知道名單，所以等到確定後，我才能談論先發陣式提前曝光是否會有影響，如果名單確實一樣，我才能說『好吧！那一點都沒有幫助。』」

紹斯蓋特雖說此事並未帶來困擾，但也確實不滿英國媒體曝光這張照片；他將在周六的訓練上公布先發名單，「我們的紙張上有23個名字，下一張紙有不同的球員在不同的位置。」他不認那張曝光的A4紙就是先發陣式，「就我來看，這算不上鬧劇。」