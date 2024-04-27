丫丫返陸滿周年…陸選定大熊貓「雲川」、「鑫寶」赴美

大陸國家林草局27日發布，中國野生動物保護協會近日與美國聖地牙哥動物園簽署大熊貓保護合作協議，將選擇一對大熊貓前往美國聖地牙哥動物園，開啟為期10年的大熊貓國際保護合作。中方從中國大熊貓保護研究中心選定了一對大熊貓「雲川」（雄性）、「鑫寶」（雌性），並為兩只大熊貓安排了經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。中美熊貓外交仍持續進行。

大陸林草局表示，美方正在對大熊貓場館進行改造提升，為大熊貓創造更大、更舒適的生活環境。同時，動物園還為兩只大熊貓配備了曾在中國學習交流大熊貓飼養管理、日常護理及相關科研技術的專業團隊。

公開資料顯示，「雲川」，雄性，2019年7月生，性格外向，活潑好動。「鑫寶」，雌性，2020年7月生，性格較內向，溫柔機警。

另據中國野生動物保護協會官微消息稱，美國聖地牙哥動物園野生動植物聯盟總裁潘禮邦一行自17日至28日訪中，先後與中國野生動物保護協會進行了工作會談交流，赴中科院動物所開展中美生物多樣性保護技術和經驗交流。

據了解，中國野生動物保護協會與聖地牙哥動物園野生動植物聯盟自1994年開始有合作協議，並於1996年啟動合作，兩只中國大熊貓抵達聖地牙哥動物園，並繁衍「華美」、「美生」、「蘇琳」、「珍珍」、「雲子」和「小禮物」等六隻熊貓。雙方第一輪大熊貓國際保護研究合作在2019年5月結束。

值得注意的是，27日剛好也是此前旅美大熊貓丫丫返中滿周年，丫丫在去年4月27日結束20年旅美生活回到中國。近期陸媒報導返到大陸的丫丫從原本瘦骨嶙峋的模樣胖成了「A字熊」，能吃能睡。丫丫目前正在北京動物園。

大陸外交部發言人毛寧在2月曾表示，中國有關機構已與西班牙馬德里動物園、美國聖地亞哥動物園簽署新一輪大熊貓保護國際合作協議，並正與美國華盛頓國家動物園、奧地利（維也納動物園）積極洽談，展開新一輪合作。