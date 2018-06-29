發哥論足／噓聲迎日vs.掌聲送韓 運動精神強烈對比

世界盃最後晉級之爭全告結束，當觀眾看到日本 隊輸球落後，還在最後10分鐘一再倒腳傳球不往前場搶攻，最終卻成為唯一倖存晉級16強淘汰賽的亞洲球隊，此情當然換來觀眾的噓聲，與前一日南韓殺出血性強抗德國演出絕殺勝利的激情，卻悲壯出局了，但反而博得了世界球迷肯定的掌聲，似乎成了強烈的對比。

南韓(右)小組賽最後一戰因為堅持最後幾分鐘，與日本(左)不能堅持最後幾分鐘，呈現了明顯的對比！ 美聯社

H組是實力最為均衡的一個小組，最終哥倫比亞和日本成功從這個小組出線。在末輪兩場同時競賽中，結果如何牽動那三隊能取前二晉級，唯種子隊波蘭即使最後贏了日本還是不會出線。日、波之戰到了第59分鐘，波蘭利用自由球攻擊，左禁區外斜線空中球傳向球門右邊近六碼線內，由貝德納雷克(Jan Bednarek)迎上一腳破網，取得領先優勢。同時進行的另外一場比賽中，塞內加爾與哥倫比亞還未進球，如果兩場比數不再發生變化，日本將以淨勝球劣勢屈居小組第三，無緣淘汰賽。

波蘭雖然早已遭到淘汰，但仍然積極進攻，後衛貝德納雷克(左)的進球為他們搶下勝利。 美聯社

隨後哥、塞之役的戰況有變化了，第74分鐘，哥倫比亞利用右邊角球攻擊，傳向偏右邊球門六碼線附近，由高大的米納搶頂成功進球取得領先，如果兩場比賽都以1比0這樣的比數結束，那日本與塞內加爾在積分、淨勝球數與進球數都相同下，仍可以比「公平競賽」積分優勢力壓塞內加爾晉級，因為日本少領了兩張黃牌警告。

日本隊原本踢平即可出線，由於下半場日本的丟球，導致出線形勢發生變化，但是隨後同組的另外一場比賽，塞內加爾也落後於哥倫比亞，哥倫比亞的米納在第74分鐘時的頭球破門拯救了日本隊，形成日本隊即使輸球也能出線，因此在比賽的最後10分鐘，日本隊乾脆了放棄了進攻，在後場連續倒腳傳球消磨時間，引起了現場球迷的不滿噓聲。

日本隊最後10分鐘在後場傳球停止進攻的消耗時間打法，被認為缺乏運動道德與精神而遭到批評，或許最後以「公平競賽」的規定擠掉塞內加爾獲晉級，也帶點諷刺意味，但是對日本隊來說，那一刻他們要晉級更加重要。最終日本隊如願實現了隊史上第三次晉級世界盃16強賽的基本目標。

日本隊運用策略消耗最後10分鐘，雖然成功晉級16強，但現場不少球迷認為他們「欠缺運動精神」而給予噓聲。 美聯社

今天俄羅斯世界盃16強全部出爐，歐洲強占10隊，南美洲4隊，中北美以及亞洲各1隊，非洲最後的希望塞內加爾，不幸成為世界盃歷史上首支運用公平競賽積分吃虧而遭出局的受難者，這一來使非洲遭受36年來首次無球隊晉級第二階段比賽的下場。

世界盃小組賽最後一輪生死戰真殘酷，本屆亞洲有兩支球隊在不同組競賽中同積4分，日本隊成功晉級，而伊朗隊卻被淘汰，最後的命運有時還真未必全掌控在自己的腳下，還得借助他隊的幫忙才能達成目標，哥倫比亞推助了日本晉級，而伊朗全靠自己拚搏，可惜差點取代C羅的葡萄牙隊向前行

代表亞洲賽區參戰的五支球隊，3戰1勝2負的沙烏地阿拉伯成了首支出局亞洲球隊；隨後，伊朗錯失絕殺良機1比1逼平C羅的葡萄牙，最終1勝1平1負積4分悲情出局；澳洲3戰僅1比1逼平丹麥積1分出局，成亞洲代表隊成績墊底隊伍；而南韓隊2比0爆冷絕殺贏了德國隊，留下亞洲最悲壯的一場勝利，卻因為瑞典戰勝墨西哥，最終也漂亮站著退場；唯有日本隊成為亞洲唯一成功突圍的球隊。

南韓雖然未能晉級16強，但最後一場絕殺德國的奮戰精神，贏得全世界球迷的掌聲。 美聯社

不過日本隊在最後的10分鐘內，其實並沒有完全出線的把握，他們還要把命運寄託在哥倫比亞身上，萬一該場在最後一刻比數又發生了變化，日本隊就要為他們最後幾分鐘的消磨比賽付出了代價。