發哥論足／奪冠七大元素 世界盃的贏家法則

莫斯科世界盃歷史博物館展示本屆比賽將頒給冠軍的大力神杯(左)，以及1930年至1970年用的雷米金杯(右)。 美聯社

俄羅斯世界盃大戰即將來臨，誰可望奪下最後的冠軍金杯？眾行家一致看準還是那八或九隊，不外德國、巴西、法國、西班牙、阿根廷、比利時、英格蘭、葡萄牙及烏拉圭等隊。究竟誰能如願抱走最後的大力神杯，發哥且先解析一套「拚最後贏家

的冠軍法則」報呼你知：

本屆大賽遺憾獨缺一王義大利隊無緣出席，不過2006年義大利照著「奪冠七大元素」走的冠軍法則，套在此刻還真實在可信。

猶記2006年世界盃義大利奪冠之路，完全照著所謂的「奪冠七大元素」而笑到最後，攻防實力兼備的義大利，在出色教頭里皮與球星合作下，攜手再攀世界之顛。

義大利在2006世界盃奪冠所集結的各種要素，可說是近年成為王者的最佳範本。 歐新社資料照片

在「奪冠七大元素」中，首先，當時義大利隊有堅強的「實力作基礎」，攻防四條線都有不錯的球員，並且也都在這次有一定水準的表現，那屆大會選出的23名全明星陣容中，義大利占有最多的7人獲選，表明對義大利陣容的肯定。

其次，義大利「以防守作保證」。從小組賽到決賽7場比賽下來，義大利的防線，除了一個意外烏龍球，以及冠軍賽被席丹罰入一個12碼罰球之外，義大利並未被任何強隊的攻擊壓境破網，可以說防守是這次他們奪冠的最大要素，這點也正吻合了自90年世界盃以來的奪冠傳統，就是防守決定了最後的輸贏。

再者，義大利「以球星為關鍵」再捧杯。從守門員布芬，後衛卡納瓦洛、贊布羅塔，中場皮爾洛、加圖索、托蒂，前鋒托尼等入選大會明星陣容球星集體發酵下，展現奪冠的氣勢，這些群星飛耀，為藍衫軍再造了顛峰。

另外，藍衫軍擁有攻防俱佳的陣容，更有位「整合團隊戰力強的教練」里皮。那屆比賽中，里皮的用人、戰術運用結合得當，幾次關鍵換人及改變戰術，都適時奏效，難得的是，他在義大利隊內飽受義甲假球醜聞困擾中，依然能夠凝聚團隊力量，未讓風波瓦解實力，最終帶隊奪冠。

2006年義大利隊由「銀狐」里皮執掌兵符，他在世界盃中展現足智多謀的用兵能力，關鍵時刻調度均能發揮作用。 歐新社資料照片

除堅強實力外，義大利這回更具有「改變勝負的最後戰鬥意志力」，最明顯的例子，是在四強準決賽與東道主德國之爭，完全展露了藍衫軍比德國坦克還更強韌的最後拚搏意志力，才能在延長賽的最後一分鐘改變歷史，為義大利最後奪冠打下更強的信心。

任何強隊要在高水準的世界杯封王，有實力沒運氣，也時常飲恨退場。義大利最戲劇性的一場變化，是在16強賽對澳洲之役，最後一秒鐘創造了一個12碼罰球掛網，否則掉入希丁克領軍澳洲隊的延長賽佈局，命運如何還難料，那個「運氣」PK球，至今依然會是義大利人津津樂道的巧安排。

2006年世界盃義大利在補時階段即將結束前，意外獲得一次12碼球機會，澳洲門將施瓦澤(左)雖然抓對方向，但托蒂(右)罰踢的角度剛好高了一點點，就靠這球擊敗澳洲挺進8強。 歐新社資料照片

最後回到奪冠之路的第一要件，就是首戰要有個「好的開始」。歷屆比賽中，最後勇奪冠軍的球隊，幾乎都在首場比賽中能贏球，而義大利也循此模式前進，首場即擊敗本屆非洲新黑馬迦納，一路挺進到最後笑擁大力神杯，這正是比賽中不可忽略的一種無形士氣，與一股氣勢吧。

不過就這一點也未必全然如此，因為2010年奪冠的新冠軍國家西班牙隊，正好是首場即落敗0比1輸給了瑞士隊，隨後則迎來六場連勝，最終攀上王者寶座。還有歷屆的冠軍雄獅，也只有兩次在首場比賽中踢平收場，第一次是1966年的英格蘭隊，首戰與烏拉圭0比0收手，但往後五場全勝，在家鄉首度奪得冠軍；另一次是1982年義大利隊，預賽三場都踢平，直到進入第二階段淘汰賽才贏得首場勝利，最終也抱走了冠軍。

2010世界盃西班牙在H組首場賽場中被瑞士頂進一球而落敗，但他們自此就像驚醒的蠻牛一樣開始狂奔，一路贏球而奪下冠軍。 歐新社資料照片

最後發哥要強調的一點是，在世界盃這樣的大賽場，列強較量輸贏之間，除實力作贏球後盾外，更重要的是，全看臨場誰能夠防守成功，並且，誰又把握住了進球的機會，就可望立於不敗之地進而成為贏家。足球爭勝，要有技術、戰術、體能、速度缺一不可，但擁有這幾大要素，卻臨場把握不住又守成失利的話，在列強過招中，於是會常見被看好的強隊「贏了形勢卻輸了球」，關鍵不外「把握與守成」。