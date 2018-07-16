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難忘俄羅斯世界盃 五大驚奇紀錄一次收錄

中央社 聖彼得堡15日綜合外電報導
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歷時一個月、64場精彩賽事，俄羅斯世界盃足球賽華麗落幕，在球迷心中留下許多難忘畫面，最幼齒姆巴佩、最多烏龍球、最會滾內馬爾、最硬頸格子軍，種種紀錄成為話題。

以下為美聯社整理的本屆世界盃特殊紀錄：

本屆烏龍球破紀錄。 新華社
本屆烏龍球破紀錄。 新華社

●進球數破表

64場比賽中，僅有一場是0比0收場。本屆世界盃一點都不乏味。法國與丹麥小組賽那場無趣的0比0握手言和之前，35場比賽至少都有一隊得分破蛋，已經打破世界盃64年來紀錄。

法國在決賽4比2擊敗克羅埃西亞後，本屆世界盃總進球數達169球，距離2014年與1998年締造單屆最高進球171球只差2球。

2000年以後的世足場均來看，本屆平均每場2.64球，僅次於2014年巴西世界盃。

史上單屆場均最多進球是1954年的5.38球，只要比賽規則沒有重大改變，這項紀錄幾乎不可能改寫。當年球隊實力落差大，出現兩場7比0與一場9比0的誇張比數。

●最多烏龍球與12碼

進球數多於往年的情況下，烏龍球的數量也倍數成長。本屆世界盃首次在決賽出現烏龍球，全部賽事共有12顆烏龍球。原因之一是國際足球總會（FIFA）這次對於反彈進球的認定較為嚴謹。

不過，啟用影像助理裁判（VAR）造成了12碼罰球數量激增。本屆共29次12碼罰球（踢進22球），比2002年的紀錄還要多出11次。

金靴獎得主凱恩（Harry Kane）進球方式最能凸顯這個特色。英國隊長凱恩6顆進球當中，有一半就是靠12碼罰球踢進。

●最老45歲、最年輕19歲

年輕世代席捲本屆世界盃，代表人物就是法國19歲小將姆巴佩（Kylian Mbappe），他是自1958年巴西「黑珍珠」比利（Pele）以來，單場進2球的最年輕球員，也是繼比利之後，首度有20歲以下球員在世界盃決賽進球。

年長球員也在本屆世界盃留名。埃及門將哈達理（Essam El Hadary）以45歲高齡對沙烏地阿拉伯一戰先發，成為世界盃史上年紀最大的先發球員。墨西哥39歲老將馬奎斯（Rafael Marquez）連5屆世界盃排上先發，成為史上第一人。

●打不死的格子軍團

「格子軍團」克羅埃西亞歷盡千辛萬苦打進決賽，成為史上頭一次出現，連3場延長賽都獲勝的隊伍。

克羅埃西亞進決賽之前，淘汰賽階段3場共踢了360分鐘，等於比法國隊整整多踢了一場90分鐘的比賽。結果克羅埃西亞在決賽後繼無力，下半場差距擴大到1比4落後。法國最後以4比2贏得隊史第2座金盃，格子軍團寫下隊史最佳成績亞軍。

●裁判的眼睛VAR

或許是場上多了幾雙眼睛幫忙裁判大人，本屆世界盃球員們犯規次數減少許多。

本屆總共4人領牌出場，但沒有一次是因為粗暴行為而發出紅牌，已經創下世界盃40年來新低。與2006年相比，當時德國世界盃共發出28張紅牌，其中葡萄牙擊敗荷蘭的那場比賽，單場4度見紅。

儘管如此，還是可以看到球員圍著裁判爭論、拖延時間、放大痛苦在地上誇張扭動的景象。瑞士廣播電視台（RTS）計算，巴西球星內馬爾（Neymar）前4場比賽躺在地上的時間將近14分鐘。

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