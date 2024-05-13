男持球棒搶銀樓打傷老闆夫妻 警上班途中發現合力逮捕

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉鬧區廣濟路某珠寶銀樓5月12日晚間近8點發生搶案，嫌犯周男佯稱買金項鍊，當銀樓老闆娘拿出黃金項鍊時，周竟拿出暗藏球棒毆打銀樓老闆夫妻，夫妻倆高喊「救命！」，楊姓偵查佐上班途中經過時發現，趕緊進入銀樓並通報分局，快速壓制犯嫌周男，周男當場逮捕，銀樓老闆夫妻頭部外傷，送醫救治，意識清醒。

警方調查，嫌犯51歲周姓男子獨自犯案，自稱遭債主追債，12日晚間從高雄搭計程車到屏東縣內埔鄉，隨機竊取一輛單車，接著多次進入廣濟路某銀樓探詢，晚間7點48分，周嫌戴著棒球帽、豹紋口罩，進入銀樓佯稱買黃金項鍊，正當老闆娘取出1條約5錢重的金項鍊，價值約6萬元，周男隨即拿出藏在身後的球棒，持球棒對銀樓老闆夫妻施暴。

剛好晚間8點要上班的內埔警分局偵查隊41歲的楊姓偵查佐經過，聽到銀樓內有人高喊「救命啊！，趕緊進入銀樓內，發現嫌犯持球棒毆打銀樓老闆、老闆娘，上前制伏，並通報分局，與線上警力合力逮捕嫌犯周男。

銀樓老闆、老闆娘頭部遭球棒重擊，頭部外傷，均送往屏東基督教醫院救治；嫌犯周男涉犯強盜、傷害罪嫌。警方提醒，近期金價高漲，防範不肖歹徒覬覦高價黃金等貴重物品，加強銀樓防竊、防搶巡守勤務。

穿白色衣服的楊姓偵查佐，準備上班途中經過銀樓時，發現有人高喊「救命」，進入銀樓查看，趕緊上前壓制嫌犯周男。記者劉星君／翻攝
穿白色衣服的楊姓偵查佐，準備上班途中經過銀樓時，發現有人高喊「救命」，進入銀樓查看，趕緊上前壓制嫌犯周男。記者劉星君／翻攝
戴著棒球帽、豹紋口罩的周姓男子（紅圈處）起初佯稱買金項鍊，當銀樓老闆拿出金項鍊時，隨即拿出暗藏在身後的棒球棒攻擊銀樓老闆夫妻。記者劉星君／翻攝
戴著棒球帽、豹紋口罩的周姓男子（紅圈處）起初佯稱買金項鍊，當銀樓老闆拿出金項鍊時，隨即拿出暗藏在身後的棒球棒攻擊銀樓老闆夫妻。記者劉星君／翻攝
戴著棒球帽、豹紋口罩的周姓男子（紅圈處）起初佯稱買金項鍊。記者劉星君／翻攝
戴著棒球帽、豹紋口罩的周姓男子（紅圈處）起初佯稱買金項鍊。記者劉星君／翻攝
警方合力逮捕搶銀樓嫌犯周姓男子（中），將周男帶回警局。記者劉星君／翻攝
警方合力逮捕搶銀樓嫌犯周姓男子（中），將周男帶回警局。記者劉星君／翻攝
支援警力趕到場後，警方合力逮捕嫌犯周男（紅圈處），帶回警局。記者劉星君／翻攝
支援警力趕到場後，警方合力逮捕嫌犯周男（紅圈處），帶回警局。記者劉星君／翻攝
戴著棒球帽、豹紋口罩的周姓男子（紅圈處）起初佯稱買金項鍊，當銀樓老闆拿出金項鍊時，隨即拿出暗藏在身後的棒球棒攻擊銀樓老闆夫妻。記者劉星君／翻攝
戴著棒球帽、豹紋口罩的周姓男子（紅圈處）起初佯稱買金項鍊，當銀樓老闆拿出金項鍊時，隨即拿出暗藏在身後的棒球棒攻擊銀樓老闆夫妻。記者劉星君／翻攝

屏東縣 老闆娘 銀樓

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