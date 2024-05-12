影／心痛！竹東人從小吃到大 竹縣資源莊冰店陷火海

新竹縣竹東鎮東峰路219號資源莊冰店，今晚9點36分發生火警意外，由於該冰店大多採鐵皮和木製，火勢一發不可收拾，消防人員到場立即出動4水線搶救，並於晚間10點18分控制火勢，至於起火原因，正待火調人員調查中。

據了解，1958創立至今的資源莊冰店，是竹東在地人熟悉的好滋味，早先位於石油公司內，針對內部員工營運，後來因清冰水、枝仔冰等受到廣大歡迎，吸引各鄉鎮居民慕名而來，許多從小吃資源莊冰，長大後在外地工作的人，一回到竹東老家，總會趕往資源莊冰店，回顧難忘的兒時滋味。

資源莊的枝仔冰招牌是清冰，強調用開水而不是礦泉水，可保留冰品甜味，再加上特級白砂糖及淡淡檸檬汁煮過冰鎮，就成為一根根吃起有淡雅清香的清冰。清冰水味道和清冰一模一樣，只是清冰水結構是綿細的剉冰，不像清冰咬起來鏗鏘清脆。紅豆冰也是資源莊招牌之一，紅豆強調煮功不採燜的，煮出來的紅豆軟硬恰當且粒粒完整，同時保留紅豆最原始的香氣。