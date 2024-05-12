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一句話評價黃國昌、蘇巧慧選新北市長 李四川直指國民黨勝選2大條件

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川被藍營基層視為國民黨新北市長「最強人選」。本報資料照片
台北市副市長李四川被藍營基層視為國民黨新北市長「最強人選」。本報資料照片

民眾黨立委黃國昌最近勤跑新北市，民進黨立委蘇巧慧參選新北市黨部主委，均被解讀為參選新北市長暖身。外界也關注，台北市副市長李四川被藍營議員喻為「最強人選」，李四川表示，黃、蘇都是國民黨可敬的對手，2026他一定會有角色，他會幫忙新北輔選，只要是藍營「優秀人才」，他都會支持。至於新北市長優秀人才定義為何？李四川說，最重要是一定要贏，對新北市熟悉也是基本條件。

對於目前綠白浮出檯面的蘇巧慧與黃國昌，李四川接受本報訪問時表示，「我認為他們都是國民黨可敬的對手」。蘇巧慧長期耕耘土樹三鶯，父親蘇貞昌也是老縣長，蘇巧慧的最大優勢就是在新北地方有強大的組織跟人脈；黃國昌則擅長打空戰，聲量是很大優勢，但新北相當特殊，等同是「全台縮影」，必須要空戰、陸戰齊發才打得贏。

李四川說，新北市的幅員廣，有都市型區域如新莊、板橋、中永和等，但也有比較鄉鎮有區域，還有5個漁會、30個漁港、20多個農會、也有農業區，所以新北市的選戰要打贏，不但要有空戰，也必須要有組織戰。

對於綠白有意征戰人選已經開始經營地方，國民黨是否該盡早推人選？李四川說，時間表就要去問國民黨主席朱立倫。

至於藍營基層不斷勸進選新北市長，李四川表示，現在距離2026時間還早，但他也說，「我被拱又不是今天而已，以前在高雄也拱我選高雄市長」，但他還是原來的那一句話，選舉從來不是他的選項，也不是他的專長。

李四川 蘇巧慧

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