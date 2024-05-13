SBL／橫跨29年傳承 東方譯慷與父親同穿裕隆球衣奪冠

29年前父親東方介德率領裕隆拿下台灣職籃CBA冠軍，如今東方譯慷同樣穿著裕隆球衣在超級籃球聯賽（SBL）奪冠，讓他直呼感覺相當特別。

26歲的後衛東方譯慷為籃球名將東方介德之子，自籃球名校金華國中畢業後，赴美讀高中，因未能取得全美大學體育聯盟（NCAA）一級獎學金，而選擇就讀華盛頓大學，攻讀電機電腦工程，後來返台擔任台積電工程師。

憑藉對籃球的熱血，東方譯慷放棄台積電百萬年薪工作，2021年參加台灣職籃T1聯盟選秀會，成功獲得新北中信特攻青睞。然而為了尋求更多上場的發揮空間，東方譯慷去年毅然決然離隊，並到多支球隊測試，最後加入父親曾打過的裕隆隊，如今兩人更成為冠軍父子檔。

東方譯慷接受中央社採訪時表示，從當初一踏進裕隆球場，就感覺到很不一樣的意義，更沒想過跟以前的父親一樣，在場上與其他球員競爭，「現在和他穿著一樣球衣奪冠，感覺又更深刻一點，雖然他的成就很高，甚至當年還是最有價值球員（MVP），但他一直是我的榜樣。」

一度近5個月沒有收入，東方譯慷本季在SBL找到屬於自己的舞台，他表示，一路走來都是帶著努力、相信的心態征戰，「我的信仰永遠很強壯，當上帝給我裕隆這個選項，我就一直相信在職業生涯發展上，一切會愈來愈好，即是沒有太多人看好我。」

休賽季受到假球風波影響，讓裕隆納智捷戰力大受衝擊，沒想到在不被看好情況下，今天風光完成SBL衛冕。東方譯慷認為，經過不斷調整、磨合，球隊持續進步，除了失誤次數減少、外線命中率增加，在進攻端也更有耐心，加上優秀老將坐鎮，扮演經驗傳承角色，造就這支冠軍球隊。