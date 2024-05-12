躺領股息被醫盯上「不勞而獲」！健保補充保費喊漲 存股族傳首當其衝

高股息ETF、高殖利率存股長期深受台灣投資人喜愛，但有醫者直言「不勞而獲的股息，補充保費卻僅2.11%，不公平」，建議提高補充保費費率。一番言論激起股民反彈「慘慘慘，領股利的又要被剝皮了」，連理財達人都忍不住嘆「存股族就這麼悲哀」。

衛福部健保署為了救健保點值問題苦惱中，醫界傳出目前調整方向之一有研擬提高「補充保費」費率，上限也可能調高，以增闢健保收入。因此，存股族與收租房東可能首當其衝。

根據中國時報報導，準總統賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻上月在「健康台灣」論壇談及，受薪階級繳納的一般保費費率為5.17％，不勞而獲的股息，補充保費卻僅2.11％，並不公平，建議提高補充保費費率。健保署長石崇良11日也表示，將朝向「有錢人多付一點，資本利得多收一點」，擬修健保法擴大費基。

對此，華視報導，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，讓經濟條件好的國人多繳二代健保補充保費，幫助其他民眾的健保收入，「去年有些名人他領取了80億的股票股息，但是他只要繳交21萬1千元的補充保費」，但他建議政府多管齊下，不可能光靠二代健保費率調整解決健保問題。

理財達人「股魚」則在臉書粉專發文感嘆，「原來在某人眼中股息屬於『不勞而獲的收入』」，並寫道「存股族就這麼悲哀，扛風險提供長期資金給企業，卻被當成不勞而獲，就說政府只鼓勵短線交易還不承認」。網紅「鬼才阿水」也留言回應「自由業者被課徵二代健保 這在更早之前抗議也是都沒用」。

不少網友說，「投資都有風險欸，不是都沒有」、「沒填息政府要退補充保費嗎？」、「應該是要跟投資投機當沖客課重稅吧」，PTT鄉民熱議「這個才叫吃高股息豆腐」、「健保黑洞不處理，只會想東想西搶錢」，不過也有人緩頰說「健保雖然問題很多但還是功大於過啦」。