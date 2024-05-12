快訊

米可白「身染5病症」 等9年上外景節目紅眼眶吐心聲

板橋晚間無預警停電！2860戶受影響「一片漆黑」 事發原因待查

降溫有感！今晚至明天全台有雨 這天輻射冷卻低溫跌破「1字頭」

躺領股息被醫盯上「不勞而獲」！健保補充保費喊漲 存股族傳首當其衝

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

高股息ETF、高殖利率存股長期深受台灣投資人喜愛，但有醫者直言「不勞而獲的股息，補充保費卻僅2.11%，不公平」，建議提高補充保費費率。一番言論激起股民反彈「慘慘慘，領股利的又要被剝皮了」，連理財達人都忍不住嘆「存股族就這麼悲哀」。

衛福部健保署為了救健保點值問題苦惱中，醫界傳出目前調整方向之一有研擬提高「補充保費」費率，上限也可能調高，以增闢健保收入。因此，存股族與收租房東可能首當其衝。

根據中國時報報導，準總統賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻上月在「健康台灣」論壇談及，受薪階級繳納的一般保費費率為5.17％，不勞而獲的股息，補充保費卻僅2.11％，並不公平，建議提高補充保費費率。健保署長石崇良11日也表示，將朝向「有錢人多付一點，資本利得多收一點」，擬修健保法擴大費基。

對此，華視報導，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，讓經濟條件好的國人多繳二代健保補充保費，幫助其他民眾的健保收入，「去年有些名人他領取了80億的股票股息，但是他只要繳交21萬1千元的補充保費」，但他建議政府多管齊下，不可能光靠二代健保費率調整解決健保問題。

理財達人「股魚」則在臉書粉專發文感嘆，「原來在某人眼中股息屬於『不勞而獲的收入』」，並寫道「存股族就這麼悲哀，扛風險提供長期資金給企業，卻被當成不勞而獲，就說政府只鼓勵短線交易還不承認」。網紅「鬼才阿水」也留言回應「自由業者被課徵二代健保 這在更早之前抗議也是都沒用」。

不少網友說，「投資都有風險欸，不是都沒有」、「沒填息政府要退補充保費嗎？」、「應該是要跟投資投機當沖客課重稅吧」，PTT鄉民熱議「這個才叫吃高股息豆腐」、「健保黑洞不處理，只會想東想西搶錢」，不過也有人緩頰說「健保雖然問題很多但還是功大於過啦」。

PTT 二代健保補充保費 存股 股魚 高股息

相關新聞

躺領股息被醫盯上「不勞而獲」！健保補充保費喊漲 存股族傳首當其衝

高股息ETF、高殖利率存股長期深受台灣投資人喜愛，但有醫者直言「不勞而獲的股息，補充保費卻僅2.11%，不公平」，建議提高補充保費費率。不料...

「資產倍增術」大公開…信貸+買高股息ETF+質押+再轉貸！ 小師傅：前提需遵守2原則

因為信貸要還本金+利息，相較於質押，能套利的空間似乎比較小。

聯電股東紀念品開出「隱藏版」掀暴動！他困惑台積電沒發？聰明原因曝光

一年一度上市櫃公司召開股東紀念會的時刻來臨，連帶著掀起一波股東紀念品熱潮。近日以來陸續開放股民領取股東紀念品，有網友分享，某天去領取聯電的咖波隨行杯，結果領到官方未公開的版本，羨煞不少股民。此外，有台積電股民上網提問，「為什麼台積電都沒有發股東紀念品呀？」話題引發熱議

2周市值就蒸發30萬！ 存股哥：浴火才能重生…每次股災後總報酬、股息變更多

台股經過四月中的回檔及單日最大跌點，我的股票總值也一度跌到690萬，短短兩個禮拜蒸發了30萬...

高股息ETF受益人數破6百萬 網曝「盲點」憂：數據太偏頗

全台ETF市場上周(4/29-5/3)再增20,871位受益人，總受益人數來到1,129萬人，此外，根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，台灣每四人就有一人投資台股高息ETF，受益人數已從去年底364萬3890人增至600萬9828人，占整體台股ETF受益人的74%。PTT網友討論，「大家都愛人多的地方」，但也有人質疑，可能同一人投資多檔高股息ETF標的，因此數據恐有誤差。

元大金（2885）4月EPS 0.97元 網曝：「00940成最大功臣」：靠它賺爛

元大金控（2885）公布4月自結稅後純益30.53億元，較前月減少約兩成，比去年同月則是大增近四成，累計前四月稅後純益122.88億元，年增53.9%，累計每股稅後純益（EPS）為0.97元。PTT網友討論「靠00940割韭菜手續費，賺爛」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。