總統府侍衛長李慶然調特勤中心 賴政府「換血」態勢明顯？

蔡英文總統即將任滿，現任侍衛長李慶然中將循慣例一併卸任。消息人士指出，空軍飛官出身的李慶然，並不會比照以往的侍衛長，調回部隊發展，而將轉任特勤中心副指揮官。這也代表，過去都由特勤中心內升，或由憲兵轉任的特勤中心「掌門人」，繼現任李榮華之後，連續二度出現「非科班」人選。搭配先前曝光，總統府侍衛室各級主管大量引入警方人馬，似乎進一步證明，賴政府「整頓」維安特勤的用意。

特勤中心指揮官由國安局長兼任，兩位副指揮官均為中將缺，一位是總統府侍衛長兼任，另一位真正掌理中心運作。以往此一職務均由內升，或由具備維安相關任務經驗的憲兵少將占缺。2021年12月，卻由花防部指揮官李榮華中將接任。由於李榮華以往全無相關背景，上任不久就遭爆料，指其缺乏國安局規定特勤人員須具備的英語多益考試資格。

軍中人士指出，李慶然已擔任侍衛長一年多，對特勤維安工作有一定瞭解，轉任實質掌理中心運作的副指揮官，能力方面問題不大。但對於特勤科班與憲兵的幹部來說，這次人事調動代表，晉升機會再一次被長官指派「外人」擔任。

現任特勤中心副指揮官李榮華，卸任後應會回到陸軍。最有可能的新職，是負責南台灣防務的八軍團。現任指揮官呂坤修中將是蔡總統前任侍衛長，接掌軍團已滿一年。預估其未來職務，可能先接本月剛退伍的國防部總督察長李兆明，未來轉任陸軍副司令或副參謀總長。