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西門町唐吉軻德驚爆「藏籤」 剩下6顆全包竟沒大獎 網：一番賞翻版

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西門町唐吉軻德驚爆「藏籤」 剩下6顆全包竟沒大獎 網：一番賞翻版

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」。圖／取自當事人臉書
有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」。圖／取自當事人臉書

去年鬧得沸沸揚揚的「一番賞」藏籤事件，日本知名賣場唐吉軻德近日也被爆出藏籤。有網友在臉書爆料，跟朋友去DON DON DONKI 西門店，為了抽到大獎「TENGA FLIP ORB」，把最後的6顆扭蛋全包，孰料抽完發現根本沒有大獎籤，質問店家竟說出「因為疏失所以搞錯了獎單，導致大獎ORB從來就不在機器裡」，貼文一出引發網友怒火。

該網友以「關於我在唐吉訶德遇到很玄的事情」為題發文，稱11日晚上10點左右，跟朋友去西門唐吉軻德情趣用品區，看到tenga商品的扭蛋機大獎「FILP ORB」還沒被抽走，轉了三、四次，只有小獎就走了，但因為剩大概20顆左右，配率又實在不錯，於是再回去看看剩多少。

他說，回到扭蛋機旁看到其他人在抽，扭蛋剩下個位數，不過大獎都沒有被開出，剩最後6顆時，跑到櫃檯包下剩下6顆，結帳後拿著代幣準備去轉出來領獎，「結果就是沒有，轉出來的6顆，沒有一個是獎品單上剩的大獎ORB」。

他說，一夥人問店員到底怎麼一回事，店員卻說不清楚，翻找獎品櫃的同時打電話給主管，「突然店員從後面拿出了大獎那顆扭蛋」，原Po大驚，「所以從頭到尾就沒有把大獎擺進去？！」。

他繼續追問，店員說，主管的說法是「如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了」，就在眾人大驚之餘，店家主管到場說，可能因為「疏失」所以搞錯了獎單，導致大獎ORB從來就不在機器裡，但因為他們抽完最後全部的扭蛋，大獎是他們的沒錯，只是要再花兩顆扭蛋的錢、400元才能把把大獎（ORB）跟最後獎（FILP0）帶回家。

原Po問，已經把全部的東西抽完了，為什麼還要花錢？孰料對方主管稱「因為裡面只有99顆，所以多1顆要花錢是很正常的」，更直接把板子上數字改掉說，「板子上的數字是tenga的疏失印錯了，我們收到的扭蛋殼只有99顆」。

原Po質疑，若有錯為什麼不在上架就做更正？雙方爭執不休，直到店長趕抵，第一時間承認疏失，並直接給兩個大獎、不額外收錢，這才離開，貼文最後直言「整件事情算告一段落，只是我至今仍然不懂，那個放在獎品版最上面的那一個ORB，到底是唐吉的疏失，還是tenga廠商的疏失，還是本來就沒有打算放進去呢...」。

貼文在12日凌晨3點發出後，一天內近一千則留言、超過一千次分享，許多網友共鳴留言說，「一番賞翻版」、「這有點太扯…藏籤跟擅自改配率是詐欺行為吧…幸好你們有爭取」、「就是經理在搞，八成是為了業績」、「有聽說過下層扮黑臉，上層扮白臉，這種狀況還不僅止於扭蛋」。

對此，轄區西門町派出所證實此事，稱12日凌晨0點多，有民眾至派出所詢問唐吉訶德西門店疑似遭遇詐騙情事，一夥人待了約10分鐘，詢問後隨即離開派出所，並未表示提告詐欺或相關告訴。

有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」，發文疑惑稱「我至今仍然不懂，那個放在獎品版最上面的那一個ORB，到底是唐吉的疏失，還是tenga廠商的疏失，還是本來就沒有打算放進去呢...」。圖／擷取自當事人臉書
有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」，發文疑惑稱「我至今仍然不懂，那個放在獎品版最上面的那一個ORB，到底是唐吉的疏失，還是tenga廠商的疏失，還是本來就沒有打算放進去呢...」。圖／擷取自當事人臉書
有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」。圖／取自當事人臉書
有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」。圖／取自當事人臉書
有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」，發文疑惑稱「我至今仍然不懂，那個放在獎品版最上面的那一個ORB，到底是唐吉的疏失，還是tenga廠商的疏失，還是本來就沒有打算放進去呢...」。圖／擷取自當事人臉書
有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」，發文疑惑稱「我至今仍然不懂，那個放在獎品版最上面的那一個ORB，到底是唐吉的疏失，還是tenga廠商的疏失，還是本來就沒有打算放進去呢...」。圖／擷取自當事人臉書
有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」，發文疑惑稱「我至今仍然不懂，那個放在獎品版最上面的那一個ORB，到底是唐吉的疏失，還是tenga廠商的疏失，還是本來就沒有打算放進去呢...」。圖／擷取自當事人臉書
有網友在臉書上爆料稱，11日晚上在DON DON DONKI 西門店遇到「藏籤事件」，發文疑惑稱「我至今仍然不懂，那個放在獎品版最上面的那一個ORB，到底是唐吉的疏失，還是tenga廠商的疏失，還是本來就沒有打算放進去呢...」。圖／擷取自當事人臉書

主管 扭蛋

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