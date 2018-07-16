「暴動小貓」扮警亂入鬧場 克國氣到想把人扔出場

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-07-16 09:40 用LINE傳送

暴動小貓成員亂入世足冠軍戰。 擷圖自Slate推特

克羅埃西亞 在世界盃決賽以2：4不敵法國，屈居亞軍，雖然仍寫下隊史最佳成績，後衛洛夫倫（Dejan Lovren）卻怒火中燒，不滿裁判經由VAR後判給法國12碼罰球，俄羅斯搖滾團體「暴動小貓（Pussy Riot）」在比賽中闖進球場，也讓他極度火大，賽後抱怨：「我們當時踢得正好！」

下半場開賽不久，1：2落後的克羅埃西亞亟欲進球扳平，攻勢連連之際卻遭穿著警察制服的3女1男「亂入」鬧場，他們在場上狂奔，還與法國新星姆巴佩（Kylian Mbappe）擊掌，比賽中斷時間不長，但克羅埃西亞的攻勢已遭打斷。

「我快氣瘋了，因為我們當時踢得正好。」洛夫倫表示，「我們踢得正好，卻有人闖進球場，我簡直失去理智，我抓住其中一人，真心希望我可以把他丟出場外。」

暴動小貓隨後透過Facebook發出聲明稿，證實鬧場行為是他們所為，而目的是要求俄羅斯釋放政治犯、終止非法逮捕、准許政治集會、不再杜撰犯罪指控等。4人被捕後，可能遭罰11500元盧布（約新台幣5628元）或160小時社會服務。

洛夫倫也對此役的關鍵手球判決表達不滿，「我確定那不該判罰12碼，那球太接近，我們的球員根本不可能反應，而且那是關鍵時刻，我們才剛追成1：1平手。」洛夫倫指出，「這種情況有時判罰、有時不判，我真的不懂，一切都是裁判在做決定，很多人都說不該判12碼，但我們又能怎麼辦呢？」

比賽第38分鐘，法國的角球開出，雙方人馬在禁區前爭搶，而球劃過了佩里希奇（Ivan Perisic）的左手，裁判第一時間並未判禁區手球，但看過VAR後給予法國12碼罰球，格里茲曼（Antoine Griezmann）操刀破門，為法國取得2：1，自此法國一路領先。

暴動小貓成員亂入世足冠軍戰，並與姆巴佩擊掌。 擷圖自cosecha roja推特。

#MundialDDHH ⚽️🏆💚 Sí, fueron las Pussy Riot quienes entraron a la cancha en Rusia 2018. ¿Qué pedían? Ahí te lo contamos. pic.twitter.com/feGja0s1Pe — cosecha roja (@cosecharoja) July 15, 2018

暴動小貓亂入世界盃決賽 提釋放政治犯訴求

【中央社／16日電】

2018俄羅斯世界盃決賽下半場有穿著警察制服的3名女性和1名男性跑進球場，比賽被迫中斷，事後俄羅斯女子龐克樂團暴動小貓坦言是他們所為，並提出釋放所有政治犯的訴求。

一名保安消息人士告訴國際傳真社（Interfax），這4人遭保安人員拉出場外時沒有做任何抵抗，且已被帶回警局接受訊問。

暴動小貓（Pussy Riot）隨即在社群媒體發文坦言是他們所為，並列出6點政治訴求，第一點是「釋放所有政治犯」。

國際傳真社報導，警方表示，他們因涉嫌違反觀看運動賽事的規則和非法穿著警察制服，正在接受調查。

身穿白色襯衫、黑色長褲、戴警帽和別警察肩章的3人在世界盃決賽下半場，從法國球門後方的區域跑進球場。第4人試圖要跑上球場，但在場邊就遭攔阻下來。

這3人分散開來，跑了約50公尺，之後遭身穿螢光背心的保安人員壓制在地，拉出場外。

「紐約時報」（The New York Times）報導，社群媒體上有張照片可以看到，一名鬧場的金髮女子在被帶出場外前，還跑去跟法國球員姆巴佩（Kylian Mbappe）擊掌。

這場比賽暫停約25秒後又恢復比賽。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）、法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）和克羅埃西亞總統季塔洛維奇（KolindaGrabar Kitarovic）都在看台上觀賽。法國終場以4比2擊敗克羅埃西亞，抱回世界盃冠軍。