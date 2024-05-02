藍白立委轟疫苗受害救濟審議缺透明度 疾管署4點回應

立法委員廖偉翔、陳昭姿等人今召開記者會，引用法院判決，批評衛福部疾管署預防接種受害救濟審議（VICP）「程序缺乏透明度、審議過程荒腔走板」，且平均每案審議時間僅80秒、委員也未必全程參與，對此疾管署發出4點回應。

53歲的盧太太在接種第三季新冠肺炎疫苗隔天猝逝，律師翁伊吟表示，法院判決清楚指出，審議小組在判斷瑕疵問題上有許多重大疏忽，例如2位鑑定委員出具的鑑定報告，內容竟然是參照檢察官的解剖報告，但檢察官的解剖報告並非是認定死因，而是用來確認是否為他殺。

廖偉翔批評，VICP的審議過程荒腔走板、流於形式，短短2小時就處理90案，平均每案僅有80秒的討論時間，80秒就決定一個人的死因並作出不予補償的決策，根本視人命如同兒戲。

疾管署回應，政府對每件申請案都審慎以對，審議過程合法合理，且確保預防接種受害救濟審議小組獨立行使職權；審議小組則秉持醫學專業並以審慎客觀的態度，全力取得事證方作成結論，並做出4點說明：

一、衛生福利部依據傳染病防治法之授權，訂定「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」（以下簡稱審議辦法），據以組成審議小組並規範審議程序，以使審議制度具公信力，審議小組之組成及議事過程符合審議辦法第10條規定。

二、在審議程序方面，依據審議辦法第8條及第11條規定，收到民眾提出申請後，須調閱其完整就醫紀錄、相關檢查及檢驗結果等，視案件複雜程度，送審議小組指定的2至4位鑑定委員或醫學專家先行初步鑑定，再送法律/社會公正人士委員作成案件綜合建議。

疾管署指出，負責初步鑑定的委員專家會依申請人所提的各項資料，基於學術專業及臨床經驗，並參採具有人口群體或致病機轉為研究基礎之醫學實證文獻，按審議辦法第13條規定進行醫療專業判斷，鑑定專家也會召開小組會議先行討論，完成案件初步鑑定。

案件初步鑑定完成後，專家鑑定意見及資料才會提交審議小組會議進行實質審議，完成因果關聯性的研判；參照審議辦法全文，並無針對審議小組是否需就審議委員討論過程進行錄音規定，且會議結論皆記載於歷次會議紀錄，並公開於疾病管制署網站供大眾閱覽。

三、每次審議小組會議審查案件量大，則是由於COVID-19疫苗大量接種後，預防接種受害救濟申請案件隨之驟增，因而協請專家委員加開會議及增加每次會議審議案件數，以加速案件審議，但審議品質未受影響。

四、對於每件進入法院審查的案件，疾管署皆依法配合提出完整資料，說明審議小組會議召集之合法性，並輔以醫學實證文獻充分說明審議小組對於案件關聯性研判之依據。