廣東路塌36死 習近平、李強要求全力救援

大陸廣東梅州市梅大高速茶陽路段坍方事故已造成36人死亡、30人受傷。據新華社，中共總書記習近平「高度重視並作出重要指示」，表示要全力做好現場救援、傷兵救治，妥善做好善後處置等工作，還稱目前正值「五一」假期人員流動量大，部分地區還將出現大範圍降雨和強對流天氣，各地區和相關部門要確保人民生命財產安全和社會大局穩定。

據新華社，1日2時10分許，廣東梅州市梅大高速茶陽路段發生塌方災害。 截至2日6時，災害已造成36人死亡、30人受傷。

報導稱，災害發生後，習近平「高度重視並作出重要指示」，廣東梅大高速茶陽路段發生塌方災害，造成重大人員傷亡。 要全力做好現場救援、傷兵救治，妥善做好善後處置等工作，要抓緊搶修受損道路，盡快恢復交通秩序。

習近平還說，目前正值「五一」假期，群眾出行增多，人員流動量大，部分地區還將出現大範圍降雨和強對流天氣，各類事故災害易發多發。各地區和相關部門要堅持底線思維，壓實工作責任，加強監測預警，完善應急預案，及時排查處置重點地區和關鍵領域風險隱患，確保人民生命財產安全和社會大局穩定。

大陸國務院總理李強也作出批示，要全力搶救受傷人員，細緻做好善後工作，千方百計搜救被困人員，嚴防次生風險。 要求各地各相關部門重點排除道路、景區以及公共設施等因長時間降雨引發的風險隱患，切實落實安全管理措施，全力防範各類事故災害發生。

據新華社，根據習近平指示和李強要求，大陸緊急管理部、交通運輸部等部門派出工作小組趕赴現場指導救援工作。

另，對於整起事故原因，外界多分析可能與近月廣東連日強降雨有關，導致邊坡水土流失，不過，陸媒新京報報導， 今年4月底，當地高速公路運營管理單位曾稱，梅大高速剛完成汛期高速公路邊坡安全隱憂排查。

但報導也引述多名大陸公路專家和資深業內人士指出，發生坍塌的正是維護高速公路路基穩定的邊坡，按照坍塌的體量來看，塌陷事故應該不是瞬間形成，此前或有災害徵兆。