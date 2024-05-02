還有3個月！巴黎將第三度舉辦奧運 這些「知名景點」都是場館

時隔百年，今年是巴黎繼1900、1924年之後，第三度舉辦奧運，在此之前，巴黎曾在1992年、2008年、2012年都向奧委會提出申請，但最後分別輸給了巴塞隆納、北京與倫敦，這次能拿到主辦權，也讓巴黎追上英國倫敦，並列興辦奧運次數最多的城市。

符合永續精神，巴黎舉辦超省錢奧運

依照過去幾屆經驗，申辦奧運都要花費鉅額預算選新址、新建大型場館，這樣做法除了影響財政，不少場館在使用完畢後，常常淪為蚊子館乏人問津，形成一種變相的浪費。

為了符合環保、永續精神，巴黎奧運官方以「Games Wide Open」（奧運更開放）為口號，宣布要打造最節能的運動盛會，當中僅有5%的場館為新設施，總預算控制在66億歐元內，跟前四屆相比（東京奧運123億、里約奧運114億、倫敦奧運100億、北京奧運347億）相比，確實省下不少開銷。

而本屆最特別的，就是跳脫傳統作法，舉辦水上開幕儀式，根據目前規劃，每個國家代表隊成員會乘船進場，由巴黎植物園至夏樂宮，並向塞納河兩側觀眾揮手致意。

巴黎市政府原先規劃兩側將容納60萬人，但因為兩側有不少具有歷史意義的老書攤，日前政府已宣布會進行保存，因此人數可能會作微調，但截至四月底為止，開幕式的門票已快銷售一空，僅剩最昂貴的區域還有名額，但一張票要價高達2700歐元。

開幕儀式重頭戲塞納河：舉辦泳賽是巨大考驗

此外為了本屆游泳賽事，也規劃在塞納河進行，起點從知名景點「亞歷山大三世橋」經榮軍院到艾菲爾鐵塔。

但《遠見》記者月中走訪當地，發現塞納河的水不但暴漲淹至兩側，水質也相當混濁，許多遊船的班次被迫取消，在這樣的條件下要舉辦開幕式、游泳賽事，都有一定難度。事實上去年的測試賽，就因為水質不佳而取消，屆時能否如期將問題全數改善，恐怕會是另一個觀賽重點。

一百年前，塞納河曾經舉辦過游泳賽事，後來因水質遭垃圾、糞便、廢水長期汙染後，政府明文禁止民眾到塞納河游泳，為了本次賽事，法國已耗資800億歐元進行改善工程，根據法新社報導，巴黎市政府相當有信心能準備完善，目前也未考慮其他備案，但不少人確實對塞納河改善的進度感到擔憂。

一位巴黎民眾Salbia受訪談到，整治塞納河是最近幾任市長的政治承諾，每一個人都說要讓這條河恢復清澈的模樣，但最終無人做到，從目前情況來看，沒有人敢跳下去游泳，因為不知道裡面有什麼東西，遊完上來很可能會拉肚子。

現階段塞納河水位偏高，而且水質相當汙濁，能否趕上開幕儀式與游泳賽，對法國政府來說會是嚴峻考驗。遠見記者陳思豪攝影

艾菲爾鐵塔已架起舞台，可邊看比賽邊欣賞景點

除了塞納河外，不少知名景點屆時已將化身競技場館，首先是巴黎最具代表的艾菲爾鐵塔與前方的戰神廣場，將成為沙灘排球、柔道與摔角的比賽場地，屆時可一邊觀看精彩賽事，一邊看壯闊的鐵塔。

記者實地走訪，目前巴黎市政府已在搭建舞台，只見現場超過20名工人搬運鋼架、忙進忙出，現階段外觀已可明顯看到主舞台、觀眾席的雛型，施工的工人透露，目前進度一切正常，之後會舉辦一些測試賽，再來就會迎接這場盛會。

艾菲爾鐵塔前的戰神廣場，目前已開始搭建舞台，屆時將舉行沙灘排球項目。遠見記者陳思豪攝影

由於不少鋼架、大型機具都已經進場，很多區域都已經用鐵網將遊客隔開，目前巴黎市政府規劃這些景點，在奧運期間仍會正常開放，但屆時觀賽的人潮湧入，加上賽事進行周邊將實施大規模管制，旅遊品質肯定大受影響。

由路易十四所建的「凡爾賽宮」，也規劃在花園中央搭建臨時運動場，屆時將舉辦馬術與現代五項賽事，而法國大革命象徵地「協和廣場」，也將舉辦滑板、三對三籃球以及新增項目霹靂舞等賽事，但實際到現場，目前並未看到有相關工程在進行。

此外，為了1900年世界博覽會建造而成的巴黎大皇宮，過去曾舉辦過世界擊劍錦標賽，這次2024巴黎奧運期間，也順勢讓演擊劍、跆拳道等項目在此登場；另一景點傷兵院，外頭的廣場也將規劃成射箭比賽的舞台，同時也是馬拉松衝刺的終點線。

凡爾賽宮外花園，預計會舉辦馬術等賽事，現階段也未看到主辦單位著手準備。陳思豪攝 戰神廣場預計將舉辦三對三籃球賽、霹靂舞等項目，但目前尚未看到官方開始準備。陳思豪攝

整體氣氛平淡，巴黎市政廳最有奧運氣息

奧運對舉辦的城市、國家來說，都別具意義，但特別的是，實地走訪巴黎街頭，並未感受到濃厚的申奧氣息，與2019年的東京街頭有不小差異，街頭不但沒有懸掛奧運旗幟，地鐵、廣告牆也幾乎沒有看到任何相關訊息，僅有知名景點專賣店，能看到零星商品。

目前奧運氣氛最濃厚的地方，非「巴黎市政廳」莫屬，外牆兩側懸掛了大大的奧運看板，中間寫上「PARIS 2024」字樣，現代風的看板搭配文藝復興風格建築，吸引不少遊客到現場拍照留念。

目前最能感受到奧運氣氛的就是巴黎市政廳，左右兩側懸掛了大大的看板，吸引不少人到現場拍照。陳思豪攝

儘管如此，巴黎人對本次的盛會仍抱持高度期待，數據顯示，2012年巴黎申請舉辦奧運，當時過半數民眾表達反對立場，本次申辦前也只有51%民眾支持，但最近一次的調查中，就看到支持度突破八成。

「巴黎人對奧運應該又愛又恨」，一位旅居法國的陳姓學生認為，這場運動會將吸引更多遊客，大大影響居民的生活品質，但城市的治安、環境會因此獲得改善，特別是塞納河、聖馬丁運河兩側，過去幾年帳篷數量愈來愈多，但近期確實有一些改善。

本屆賽事將於2024年7月26日至8月11日登場，除了運動賽事、運動員，場館、流程規劃同樣受到矚目，在這個時尚、浪漫之都能擦出什麼樣火花，拭目以待。

（本文出自2024.05.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）